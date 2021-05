Doğuş Balbay: "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük"

İSTANBUL - Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, şampiyonluğun inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu kupa hepimizin, Türkiye'nin kazandığı bir kupa. İnşallah devamı gelir" dedi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda kaptan Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnanılmaz bir duygu olduğunu vurgulayan Balbay, "Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyorduk ama bir tek bu kupa eksik kalmıştık. Bugün bu kupayı ülkemize getirmek nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu kupa hepimizin, Türkiye'nin kazandığı bir kupa. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

Bundan sonraki hedefleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Devam, her zaman hedeflerimiz yüksek. Anadolu Efes olarak, Türkiye basketbol tarihinde de Avrupa kupalarını ülkemize getiren ilk kulübüz. Uzun bir aradan sonra ülkemize tekrar getirdik. Umarım bu kadar aralıklı olmaz. Daha kısa sürelerde daha çok kupalar kazanmak nasip olur. Hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Başkanımız Tuncay Özilhan ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Almanya'da bu gücü hissettik. Bu bir ekip işi. Bu kupayı hep beraber kazandık. Ülkemize getirdik. Türkiye adına kazanılan bir kupa" şeklinde konuştu.

Kendileri için 3 yıllık uzun maraton olduğunu ifade eden Kaptan Balbay, "Lig sonunculuğundan, Final-Four'a yükseldik, final oynadık. Geçen sezon pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edildi ve domine ederek devam ettiğimiz sezondu. Belki de geçen sene bu kupayı ülkemize getirebilecekken maalesef sağlık nedeniyle yarıda kalan bir sezonu buruk bir sevinçle bitirdik. Bu sezon yine covidden dolayı belirsizlikler vardı. Hem yönetimimiz, hem teknik ekibimiz çok kararlıydı. Onların sayesinde çekirdek kadromuzu koruyabildik 3 sene boyunca. Birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz. Bence bunun da meyveleri 3. yılın sonunda aldık. Bunu da zaten bu sene oynadığımız basketbolla, Avrupa'ya damga vurarak gösterdik. Bu kupa onun meyvesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort