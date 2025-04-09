DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU EKRANI 2025 || 60 ay 5 bin TL çocuk yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Doğum yardımı şartları nelerdir?

Yeni düzenleme ile birlikte doğum yapan annelere çocuk sayısına göre destek verilecek. İlk çocuk için doğum yardımı 5 bin TL olarak tek seferlik ödenecek. İkinci çocuk için 60 ay boyunca her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Doğum yardımı 5 bin TL başvuru ekranı, e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. Peki doğum yardımı 5 bin TL başvurusu nereden yapılır, şartlar nelerdir? İşte başvuru sürecine ve koşullara dair merak edilenler...

5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1/1/2025 tarihi ve sonrasında doğan canlı çocuklar için doğum yardımı yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı 5 bin TL başvuru ekranı dışında, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri üzerinden de fiziksel başvuru yapılabiliyor. Kamu kurumlarında çalışan personel ise bağlı oldukları birimler aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.