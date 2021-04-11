Doğum gününü CerebralPalsy'li çocuklara bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğum gününü CerebralPalsy'li çocuklara bağışladı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Doğum gününü CerebralPalsy'li çocuklara bağışladı

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Yıldırım, sevenlerinden hediye yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış istedi.

Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama
Sivil Havacılık'tan 'Rusya ile uçuşlar durduruluyor' iddialarına yalanlama

Oyuncu Murat Yıldırım, 13 Nisan'daki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı. 42. yaşına girmeye hazırlanan Yıldırım, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı. Murat Yıldırım, takipçilerine ve yakınlarına şöyle seslendi: "Bu yıl sizlerin de destekleriniz ile doğum günümü CerebralPalsy'li çocuklar ile paylaşıyorum. CerebralPalsy'li en sık rastlanan fiziksel engellilik türüdür, engellileri kaldırmak bizlerin elinde. Gelin bu yıl hayat boyu aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyonlarına destek olalım."

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Kepez
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğum gününü CerebralPalsy'li çocuklara bağışladı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:03:31. #1.16#
title