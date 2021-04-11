Doğum gününü CerebralPalsy'li çocuklara bağışladı

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Yıldırım, sevenlerinden hediye yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış istedi.

Oyuncu Murat Yıldırım, 13 Nisan'daki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı. 42. yaşına girmeye hazırlanan Yıldırım, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı. Murat Yıldırım, takipçilerine ve yakınlarına şöyle seslendi: "Bu yıl sizlerin de destekleriniz ile doğum günümü CerebralPalsy'li çocuklar ile paylaşıyorum. CerebralPalsy'li en sık rastlanan fiziksel engellilik türüdür, engellileri kaldırmak bizlerin elinde. Gelin bu yıl hayat boyu aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyonlarına destek olalım."

Kaynak: Snob Magazin