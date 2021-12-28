Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Erzurum-Artvin kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı tamamlanan tünelin yarın açılacağı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Artvin kara yolunun Pirinkayalar Geçidi'nde zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla yapılan tünelin inşaatının tamamlandığı belirtildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise video konferansla bağlanacağı belirtilerek, "2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacaktır" denildi. Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildiği, projede özel imalatlara yer verildiği kaydedildi.