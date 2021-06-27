"Doğu'nun Çukurovası"nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor
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"Doğu'nun Çukurovası"nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Ekonomi

Mikroklima iklimi özelliği ve toprak yapısı dolayısıyla birçok meyve, sebze ile hububatın yetiştiği Iğdır'da, mevsimlik tarım işçileri şu sıralar kayısı hasadı için yoğun mesai yapıyor.

Mikroklima iklimi özelliği ve toprak yapısı dolayısıyla birçok meyve, sebze ile hububatın yetiştiği Iğdır'da, mevsimlik tarım işçileri şu sıralar kayısı hasadı için yoğun mesai yapıyor.

"Doğunun Çukurovası" olarak bilinen ve 118 bin 500 hektarlık arazileriyle tarımın yaygın yapıldığı kentte, kayısı hasadı heyecanı yaşanıyor.

Haziranın ikinci haftasından itibaren hasat için kente gelen mevsimlik tarım işçileri, buradaki kayısı bağlarında çalışarak günlük 100-120 lira gelir sağlıyor.

Dallarından hasat edilmesi, seçilmesi ve araçlara yüklenmesine kadar tüm işlemleri yapan işçilerin topladığı kayısılar, yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır kayısısının ilin ekonomisine önemli ölçüde katkı sunduğunu söyledi.

"Çevre illerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geliyorlar"

Hasadın yapıldığı dönemlerde kayısının kentte önemli bir istihdam sağladığını ifade eden Yolcu, "Görüldüğü gibi şu anda kayısı bahçelerinde yoğun bir çalışma var. Bahçelerde kayısı hasadını yapan mevsimlik tarım işçileri, çevre illerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geliyor. Aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar." dedi.

Mevsimlik işçilerden Nergis Kaplan ise kayısı toplamak için Mersin'den geldiğini anlattı.

Mersin'de bir fabrikada narenciye işi yaptığını dile getiren Kaplan, "Bu mevsimde fabrikada iş olmadığından yazın kayısı hasadı yapmak için Iğdır'a geliyorum. Bu şekilde fabrikada sezonun bitmesiyle oluşan boşluğu Iğdır'da kayısı toplayarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Doğan Alataş da kentte üretilen kayısının hasat zamanında birçok kişi için gelir sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım işçisi olduğumuz için nerede hasat varsa biz de ordayız. Şimdi Iğdır'da kayısı topluyoruz, daha sonra Kağızman'a gideceğiz ve orada da yine kayısı toplayacağız. Her sene kayısı mevsiminde biz buradayız, burası bizim vazgeçilmez ekmek kapımızdır."

'Doğu'nun Çukurovası'nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor
'Doğu'nun Çukurovası'nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor
'Doğu'nun Çukurovası'nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor
'Doğu'nun Çukurovası'nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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"Doğu'nun Çukurovası"nda üretilen kayısı, mevsimlik tarım işçilerine de ekmek kapısı oluyor - Haberler Ekonomi
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