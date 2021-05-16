Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma"nın son gününde sessizlik sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"nın son gününde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kalabalık olan Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile hafta sonları vatandaşların uğrak yeri Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda sessizlik yaşanıyor.

Şehrin ana caddelerinde sakinlik oluşurken, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye parkları boş kaldı.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamanın son gününde kent merkezinde sessizlik devam ediyor.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Karabük

Normal zamanda yoğun olan Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri ile Kent Meydanı, kapanmanın son gününde boş kaldı.

Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, vaka sayılarının istedikleri seviyeye kadar düştüğünü, daha da düşmesi için çalışacaklarını belirterek, tam kapanmaya uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Bartın'da da cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu