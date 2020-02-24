Doğu Karadenizli ihracatçılar Senegal'den umutlu döndü

24.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:46

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Senegal'de düzenlenen ticaret heyeti programına katılıp henüz Türkiye'ye dönmeden sipariş alan firmaların olmasının, heyetin başarısını kanıtladığını belirtti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında pazar çeşitlendirmesinin sağlanması ve ihracatçıların Afrika pazarına giriş yapması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Senegal'in başkenti Dakar'a ticaret heyeti programı düzenlendiğini ifade etti.

Trabzon ve Rize'den 18 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen programın ilk gününde heyetin Diamniadio Endüstri Bölgesi'ni ziyaret ettiğini kaydeden Gürdoğan, Türk firmalarının yararlanabileceği avantajlar konusunda ikili görüşmeler yapıldığını aktardı.

Gürdoğan, heyetin daha sonra pazar araştırmasına yönelik incelemelerde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Fransa üzerinden Avrupa pazarının etkisinde olduğu görülen Senegal pazarında fiyatların çok yüksek olduğu hususu tespit edilerek temsilcilerimizce Türk ürünlerinin pazarda şansının yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ardından Batı Afrika'nın en büyük yapı malzemeleri fuarı olan Sencon'u ziyaret eden temsilcilerimiz, hem dünyanın dört bir yanından gelen ve genelde Çin menşeli fason üretim yaptıran fuar katılımcılarına tedarikçi olma teklifi götürdü hem de fuarı ziyarete gelmiş Senegalli firmalar ile iletişime geçerek ikili iş görüşmelere davet etti."

Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülen Senegal'in, çevresindeki 300 milyon nüfusa hitap ettiğine değinen Gürdoğan, "Afrika'nın darbe görmemiş tek ülkesi Senegal, istikrarlı yönetimi, serbest piyasa kurallarının uygulandığı pazar yapısı ve büyüme oranları ile ihracatçılarımızın güvenle yer alabilecekleri bir pazar olarak ön plana çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Heyetin 200'e yakın Senegalli firma ile ikili iş görüşmeleri yaptığını ve yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Gürdoğan, "Her firmamızın en az 15 firma ile görüştüğü bu yorucu maraton sonucunda birçok iş bağlantısının temelleri atılırken henüz Türkiye'ye dönmeden sipariş alan firmalarımızın bile olması heyetin başarısını kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, Trabzon'dan dahi konteyner hattı ve taşıma imkanı olan Senegal'i, bölge firmalarının mutlaka değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA