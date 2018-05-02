Doğu Karadeniz'den 99 Ülkeye İhracat

Doğu Karadeniz'den, bu yılın ocak-nisan döneminde 99 ülkeye, 399 milyon 761 bin 115 dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, bu yılın dört ayında 399 milyon 761 bin 115 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamının 475 milyon 497 bin 337 dolar olduğunu, buna göre yüzde 16'lık düşüş yaşandığını ifade eden Kalyoncu, ihraç edilen ürün sıralamasında 222 milyon 441 bin 176 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 68 milyon 663 bin 457 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 31 milyon 99 bin 847 dolarla su ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Kalyoncu, ocak-nisan döneminde bölgeden 99 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Fransa olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, gelecek dönemde uluslararası piyasalardaki toparlanmalara ve önemli ihraç pazarları olan ülke ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükselişin bölge ihracatına da artış olarak yansıyacağını vurguladı.

Bölgenin en önemli pazarlarından Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta yüzde 47 artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda yaşanmakta olan ılımlı havanın ve özellikle önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yüksek oranlı büyümenin devam edecek olmasındaki öngörüler 2018 yılında ülke ihracatımızda olduğu gibi bölge ihracatımıza da olumlu yansıyarak ihracatımızın hedeflenen rakamlara ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanında, ülkemizde yeni sisteme geçişi sağlayacak genel seçimlerin öne alınarak kısa süre içinde gerçekleşecek olmasının piyasadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmasının oluşturduğu güven havası, ekonomi politikalarımızdaki kararlılık ve istikrar aynı şekilde ihracatımıza önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız."

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na yönelik en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olan yaş meyve sebze ürünlerindeki tüm kısıtlamaların söz konusu ülke makamlarınca kaldırıldığını anımsatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerde yüksek düzeyli gelişmelerin ihracata gelecek dönemde çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.