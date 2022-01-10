Doğu Ekspresinde Cinayet nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Doğu ekspresinde Cinayet nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresinde Cinayet orijinal adıyla Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh tarafından yönetilen gizem türündeki ABD filmidir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET OYUNCULARI

Kenneth Branagh - Hercule Poirot

Penélope Cruz - Pilar Estravados

Willem Dafoe - Gerhard Hardman

Judi Dench - Princess Natalia Dragomiroff

Johnny Depp - Edward Ratchett/Lanfranco Cassetti

Josh Gad - Hector MacQueen

Derek Jacobi - Masterman

Leslie Odom Jr. - Dr. Arbuthnot

Michelle Pfeiffer - Mrs. Caroline Hubbard

Daisy Ridley - Mary Debenham

Marwan Kenzari - Pierre Michel

Olivia Colman - Hildegarde Schmidt

Lucy Boynton - Countess Elena Andrenyi

Manuel Garcia-Rulfo - Biniamino Marquez

Sergei Polunin - Count Rudolph Andrenyi

Tom Bateman - M. Bouc

Miranda Raison - Sonia Armstrong

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde çeşitli ülkelerden görüntüler yer alsa da çekimler Malta'da yapılmıştır. Doğu Ekspresi'nin kalktığı Sirkeci Garı'ndaki çekimleri ise İngiltere'deki Longcross Stüdyoları'nda kurulan sette gerçekleştirildi.

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