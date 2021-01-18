Doğu'da 1344 köy yolu kardan kapandı; ekipler açmak için yoğun çalışıyor

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışıyla bölgede 1344 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Karayolları, İl Özel İdare ve belediyelerin karla mücedele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı Ağrı'da kar kalınlığı 28 santime ulaştı.

Doğu Anadolu kar yağışının etkisi altına girdi. Gece başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran yağış kent merkezlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Son yılların en az yağışın düştüğü Erzurum'da etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı merkez ve ilçelerde 398 yerleşim biriminin yolunu kapattı. Kent merkezinde büyükşehir belediyesine ait iş makineleri yolları temizleyerek buzlanmaya karşı tuz serperken, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da kar altında kar aldı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurumlular son 30 yılın en sıcak yaşanan ocak ayında yağan kara sevindiklerini söyledi.

AĞRI KAR ALTINDA KALDIBölgede en çok kar yağışının yaşandığı il 28 santim ile Ağrı oldu. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte merkez ve ilçelerde caddelerle sokaklar kapanırken, 273 köy yolu da ulaşıma kapandı. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Belediye, kara yolları ve il özel idaresine bağlı ekipler, ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde yol açma çalışmaları başlattı.Bölgede Erzincan'da 435, Erzurum'da 398, Ağrı'da 273, Muş'ta 215, Kars'ta 17 ve Iğdır'da 6 olmak üzere toplam 1344 köyün yolu ulaşıma kesildi. Kar kalınlıkları ise, Ağrı 28, Erzincan 18, Ardahan 13, Erzurum 10, Kars 10 ve Muş 7 santim olarak ölçüldü.

Öte yandan köy yollarında ve şehir merkezinde kayan bazı araçlar yoldan çıktı ve vatandaslar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı