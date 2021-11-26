Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yağışlar akşama kadar yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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