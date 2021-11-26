Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek.

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yağışlar akşama kadar yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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