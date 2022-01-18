Doğaseverler Yunusemre Belediyesi ile yürüyüş etkinliğinde buluştu - Haberler Spor
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Doğaseverler Yunusemre Belediyesi ile yürüyüş etkinliğinde buluştu

Doğaseverler Yunusemre Belediyesi ile yürüyüş etkinliğinde buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi, Spil Dağına düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle doğaseverleri buluşturdu.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Spil Dağına düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle doğaseverleri buluşturdu.

Yunusemre Belediyesi organizasyonunda, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği tarafından Spil Dağına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. 13 kilometrelik parkurda düzenlenen etkinlik, at alanında son buldu. Renkli görüntülere imza atan doğaseverler, düzenlenen etkinlikle doğanın eşsiz güzellikleriyle buluşmanın keyfini yaşadı. Organizasyona olan yoğun katılımın sevindirici olduğunu belirten Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, doğa yürüyüşünün insan sağlığına olumlu yönde etki ettiğinin altını çizdi. Etkinliği fiziksel aktivite farkındalığını oluşturmak, doğa sporlarını sevdirmek amacıyla düzenlediklerini kaydeden Can, "Bu tür etkinlikleri daha da geniş kitlelere yayarak doğa yürüyüşünün önemini halkımıza aşılamak istiyoruz. Doğada spor yapmanın gerek fiziksel gerekse mental açıdan sağlığımıza büyük faydaları vardır" dedi. - MANİSA

Doğaseverler Yunusemre Belediyesi ile yürüyüş etkinliğinde buluştu

Doğaseverler Yunusemre Belediyesi ile yürüyüş etkinliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yunusemre, Bisiklet, Manisa, Spor, Haber

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