Doğan'dan fedakar okula teşekkür ziyareti
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Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Balıkesir, Bandırma, Politika

Doğan'dan fedakar okula teşekkür ziyareti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs pandemisi sebebiyle ürettiği tonlarca el ve yüzey dezenfektanı ile bölgenin ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

30.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:45
Doğan'dan fedakar okula teşekkür ziyareti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs pandemisi sebebiyle ürettiği tonlarca el ve yüzey dezenfektanı ile bölgenin ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere yol açan Covid 19 salgını sebebiyle dezenfektan ve kolonya satışlarında talep patlaması yaşandı.Bu yönde Türkiye genelinde temizlik ve dezenfekte ürünleri üretebilen sayılı okullardan olan Edincik Recep Gençer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12 tür temizlik ürününün yanısıra 8 ton el dezenfektanı üretimiyle bölgenin büyük bir ihtiyacını giderdi AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan da Recep Gençer MTAL i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Okul Müdürü Aysun Karadayı ile görüştü.

Ziyarette üretim hakkında Başkan Doğan'ı bilgilendiren Okul Müdürü Aysun Karadayı, "Okulumuzda 12 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor. 2 yıldan bu yana üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi Balıkesir'in çeşitli kurumlarına vermekteyiz ve teslimatını biz yapmaktayız. Kimya bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin çalışmaları ile başarılı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi 2019'da 300 bin TL'lik bir ciroyla kapattık. Bu yılki hedefimiz iki katı şeklinde. Son günlerdeki korona virüsü nedeniyle daha fazla üretim gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tonlarca yüzey dezenfektanı üreteceğiz"

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının konuya hassas yaklaştıklarını ifade eden Karadayı, "Bizler de ekip olarak bu konuda çalışıyoruz ve çalışmaya hazırız. Yüzey dezenfektanı özellikle talepler doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm okulları dezenfekte etmesi için biz bu ürünlerin üretimlerine başladık. Ekip olarak hafta sonu da gece gündüz hizmet veriyoruz. Ülkemizi bu virüsten kurtarmak adına elimizden gelen desteği sağlayacağız. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü için Balıkesir'in tüm okullarına tonlarca yüzey dezenfektanı üreteceğiz. Yine Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurumlarından talepler var. Ancak ham madde konusunda sıkıntılarımız var. Önceki aldığımız ham maddeyi bulamıyoruz. Fiyatlar çok yükseldi. Şu anda biz tabii hiçbir şekilde ticari bir amacımız yok. Öğrencilerimizle birlikte devletimize hizmet vermek amacındayız. Elimizden geldiğince ham maddeleri bulup bu üretimi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ise ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimizi ve sağlık çalışanlarının yanı sıra böylesi okullardaki fedakar öğretmen ve öğrencilere teşekkür borçlu olduklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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