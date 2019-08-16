16.08.2019 14:44

Doğadaki hayvanların 7 dakikalık huzur şöleni fotokapanda

Av ve avcıların aynı bölgedeki farklı doğal hayatları klip oldu

Bir tavşanın tilkinin elinden son anda kurtulduğu görüntüler de kayıt altına alındı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü 1 yıllık fotokapan görüntülerini yayınladı. 7 dakikalık huzur şöleninde Burdur'da fotokapanla görüntülenen yaban hayatının görüntüleri paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının takip edilmesi, popülasyonları hakkında bilgi edinilmesi ve kamuoyu ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması amacıyla 50 farklı noktaya fotokapan yerleştirildi ve 1 yıl boyunca aralıksız görüntü kaydedildi. 2016 Ekim ayından 2017 yılının Ekim ayına kadar 1 yıllık süre içinde bir fotokapanla çekilen farklı görüntülerin bir araya getirilip harmanlandı. Dört mevsimin bütün detaylarının kayıt altına alındığı görüntülerde vaşak, domuz, çakal, tilki, kurt, tavşan, keklik, porsuk, kirpi gibi hayvanların doğal hayatı da kayıtlara geçti. Gece, gündüz, soğukta, sıcakta ve kar altındaki bölgede zaman zaman avcılar ve çobanlar da kadraja girdi. Av ve avcıların farklı zamanlarda aynı kadraj içinde görüntülendiği klipte bir tavşanın son anda tilkinin elinden kurtulması da saniye saniye görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Milli Parklarda ve diğer avlanma sahalarında fotokapanlar kurarak hem kaçak avcıları hem de hayvan popülasyonlarını kayıt altına alıyor.

Kaynak: İHA