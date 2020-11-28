Doğa ile iç iye yaşıyor, kendi ilacını kendi üretiyor
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Doğa ile iç iye yaşıyor, kendi ilacını kendi üretiyor

28.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:46
Doğa ile iç iye yaşıyor, kendi ilacını kendi üretiyor

Kahramanmaraş'ta emekli asker, yaşadığı bağ evinde doğadan topladığı ürünlerle kendi ilacını oluşturduğu sistem sayesinde elde ediyor.

Kahramanmaraş'ta emekli asker, yaşadığı bağ evinde doğadan topladığı ürünlerle kendi ilacını oluşturduğu sistem sayesinde elde ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli astsubay Mustafa Uludağ, görev yaptığı süreçte elde ettiği deneyimini emekli olduktan sonra da uyguluyor. Kahramanmaraş'a 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahir Dağı'ndaki bağ evinde tek başına yaşayan Uludağ, doğadan topladığı tıbbi aromatik bitkileri damıtma yöntemi ile öz suyunu çıkararak kendi ilacını üretiyor. Hem çıkardığı şifalı otların sularını içiyor, hem de ihtiyacı olanlara veriyor.

Pandemi sürecinde kekikten dezenfekten de ürettiğini söyleyen Uludağ, "Ben aslen Karadenizliyim. Burada kendi kurduğum düzenek ile tıbbi aromatik bitkilerin özünü çıkarıyorum. Korona virüsün DNA şifrelerini çözdüğü bilinen kekik suyunu burada kendim oluşturduğum sistem ile ortaya çıkararak günlük iki kez içiyorum. Bu yaptığım doğal ilaçlar sayesinde de kendimi hastalıklardan koruyup korona virüse karşıda kalkan oluşturuyorum. Ben daha önce kolon kanseriydim ve bu hastalıktan doğal ilaçlar sayesinde kurtuldum. Şu anda araştırma ve geliştirme aşamasındayım. Yaptığım ürünleri eşe dosta veriyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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