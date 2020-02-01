Djoker mi Thiem mi? 2020 Avustralya Açık Erkekler Finali'ne ön bakış
16 kez Grand Slam şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinin 26. Grand Slam finaline çıkıyor.
16 kez Grand Slam şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinin 26. Grand Slam finaline çıkıyor. Karşısında ise, son iki Roland Garros’ta finale ulaşan ve Roland Garros harici bir Grand Slam’de ilk kez finale yükselen Dominic Thiem var. Peki bu iki raket finale nasıl geldiler? Aralarındaki rekabette önde olan hangisi?
Novak Djokovic (Sırbistan)
vs
Dominic Thiem (Avusturya)
32
Yaş
26
Belgrad, Sırbistan
Doğum yeri
Wiener Neustadt, Avusturya
188 cm/ 77 kg
Boy/kilo
185 cm/ 79 kg
Sağ
Kullanılan el
Sağ
905 galibiyet/ 187 mağlubiyet
Kariyer derecesi
282 galibiyet/ 150 mağlubiyet
77
Kazanılan şampiyonluk
16
Djokovic'in final yolu
Tur
Rakip
Skor
1. Tur
Jan-Lennard Struff (Dünya 37 numarası)
3-1
2. Tur
Tatsuma Ito (Dünya 146 numarası)
3-0
3. Tur
Yoshihito Nishioka (Dünya 71 numarası)
3-0
Son 16
Diego Schwartzman (Dünya 14 numarası)
3-0
Çeyrek final
Milos Raonic (Dünya 35 numarası)
3-0
Yarı final
Roger Federer (Dünya 3 numarası)
3-0
Dominic Thiem'in final yolu
Tur
Rakip
Skor
1. Tur
Adrian Mannarino (Dünya 44 numarası)
3-0
2. Tur
Alex Bolt (Dünya 140 numarası)
3-2
3. Tur
Tyler Fritz (Dünya 34 numarası)
3-1
Son 16
Gael Monfils (Dünya 10 numarası)
3-0
Çeyrek final
Rafael Nadal (Dünya 1 numarası)
3-1
Yarı final
Alexander Zverev (Dünya 7 numarası)
3-1
Djokovic ile Thiem, şu ana dek 10 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların altısını Djoker, dördünü ise Thiem kazandı. İkili, Grand Slam'lerde ise üç kez oynadılar. Üç maç da Roland Garros'taydı ve iki maçı Thiem, bir maçı Djokovic kazandı. Burada dikkatleri çekebilecek nokta, ikili arasındaki son beş maçın dördünü Thiem'in kazanması. Fakat Thiem'in bu dört galibiyetin üçünü toprak kortta aldığını belirtmek gerekiyor. Avusturyalı raket, Djoker'i yalnızca bir kez sert kortta, 2019 ATP Sezon Sonu Finalleri'nde mağlup edebildi. Aralarındaki tüm maçlara daha detaylı bakalım:
Organizasyon
Aşama
Kazanan
Skor
2014 Şangay Masters
Son 32
N. Djokovic
2-0
2016 Miami Masters
Son 16
N. Djokovic
2-0
2016 Roland Garros
Yarı final
N. Djokovic
3-0
2016 ATP Sezon Sonu Finalleri
Grup aşaması
N. Djokovic
2-1
2017 Roma Masters
Yarı final
N. Djokovic
2-0
2017 Roland Garros
Çeyrek final
D. Thiem
3-0
2018 Monte Carlo Masters
Son 16
D. Thiem
2-1
2019 Madrid Masters
Yarı final
N. Djokovic
2-0
2019 Roland Garros
Yarı final
D. Thiem
3-2
2019 ATP Sezon Sonu Finalleri
Grup aşaması
D. Thiem
2-1
Djokovic - Thiem maçı yarın (2 Şubat 2019) TSİ 11:30'da Eurosport 1 ekranında!