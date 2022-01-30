Diyarbekirspor: 2-1

STAT: Atatürk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off umutlarını artıran Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u son dakika golüyle yenerek 4'te 4 yaptı: 2-1. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Somaspor penaltı kazandı, topun başına geçen Melih takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk Diyarbekirspor 36'da Cihan'la rakibine karşılık verde ve ilk yarı 1-1 bitti. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında sahneye bir kez daha Melih çıktı. Melih'in 90'da attığı golle kazanan Somaspor 38 puana yükselip ilk 5 yolunda kritik bir galibiyet aldı. Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı.