Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas'ta
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Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas'ta

Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor ile Gaziantep Ankasspor arasında yapılacak 3. Lige yükselme yarı final karşılaşmasının 7 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor ile Gaziantep Ankasspor arasında yapılacak 3. Lige yükselme yarı final karşılaşmasının 7 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Bu maçta turu geçen takım, Elazığ Fırat Üniversitesi-76 Iğdır Belediyespor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Finali kazanan takım 3. Lig'e yükselecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas'ta - Haberler Spor
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