Diyarbakırspor gol yağdırdı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1.Bölge 2.Grup'ta son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Diyarbakırspor, 1955 Batman Belediyespor'u 6-0 yenerek sezonun ilk yarısını 14 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Diyarbakırspor'un zirve yürüyüşü devam ediyor. İlk devrenin son maçında Seyrantepe tesislerinde 1955 Batman Belediyespor'u konuk eden Yeşil-Kırmızılı takım, 11. dakikada Serhat Özyılmaz, 17 ve 37.dakikalarda Yeldar Yamaç, 24 ve 55.dakikalarda Serdar Yiğit ile 49. dakikada Halil Aşut'un kaydettiği gollerle farklı galibiyete uzandı.

Bu grupta oynanan diğer maçta Silvan Belediyespor, deplasmanda lider Mazıdağı Fosfatspor'a 3-0 yenildi. Mazıdağı Fosfatspor, sezonun ilk yarısını 19 puanla lider tamamladı.

Bismil takımları puan aldı

BAL 1.Bölge 3.Grupta Bismil 1936 Spor, sahasında Elazığ Kovancılarspor'u 3-1 yenerek ilk devreyi 7 puanla bitirdi. Bismil 21 Spor ise Karlıova Yıldırımspor'la sahasında 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı. Bu grupta Çınar Belediyespor, haftayı maç yapmadan BAY geçirdi. - DİYARBAKIR