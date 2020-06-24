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Diyarbakırspor 52'nci yaşını kutluyor

Türk futbolunun yarım asırlık çınarı Diyarbakırspor kuruluşunun 52'nci yılını kutluyor.

Diyarbakırspor 52'nci yaşını kutluyor
24.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:32

Türk futbolunun yarım asırlık çınarı Diyarbakırspor kuruluşunun 52'nci yılını kutluyor.

Diyarbakır'da 52 yıl önce ezeli rekabet halinde olan 3 spor kulübünün birleşmesiyle dönemin belediye başkanı Necat Cemiloğlu'nun öncülüğünde kentteki farklı kesimlerin ve kurumların bir araya gelmesiyle 24 Haziran 1968'de kurulan Diyarbakırspor yarım asrı devirdi. 2013 yılında tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda ederek amatöre düşen Diyarbakırspor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Süper Lig'e yükselen ilk kulüp olma özelliğinin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasında iki kez final oynadı ve 4 büyük olarak bilinen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ı aynı sezonda yenen ilk Anadolu takımı oldu.

Türk futboluna damga vurdu

İngiltere'nin Nottingham Forest takımından sonra dünyada ara vermeden lig yükselen ikinci ve bunu Türkiye'de başaran ilk takım unvanını da elinde bulunduran Diyarbakırspor, aynı zamanda 1978-79 sezonunda uzun süre lider kaldığı Süper Ligi 5.sırada tamamlayarak Balkan Kupasına katılmaya hak kazansa da o yıl Balkanlarda yaşanan siyasi huzursuzluk nedeniyle kupa iptal edildiği için Türkiye'yi yurt dışında temsil etme fırsatını kullanamadı.

Yakut'un başkanlığında çıktı

Son olarak 2008-2009 sezonunda Dr. Abdurrahman Yakut'un başkanlığında Süper Lige yükselen ve ardında yaşadığı sorunlar nedeniyle tarihi bir çöküş yaşayan Diyarbakırspor Amatör Lige kadar geriledi. Türk futbolu ve milli takıma çok sayıda önemli sporcu yetiştiren Diyarbakırspor şimdi Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nden BAL'a yükselme mücadelesi veriyor.

"Toplam borç 15 milyon"

Kulübün 52'nci yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, Diyarbakırspor'un halkın gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu söyledi. Karakoç, "Diyarbakırspor, armasında bulunan kentin marka tescilli ürünü karpuzu ve tarihi surlardan ibaret değildir. Diyarbakırspor, bölge halkını Türkiye ile kucaklaştıran bir çimentodur. Siyaset üstü bir marka olup birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Diyarbakırspor'un bu şanlı misyonu bugün hiçbir kulüpte yoktur. Türkiye'nin ve bölgenin bu büyük markaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Kulübün toplam borcu 15 milyon lira olup bu rakam bugünkü futbol endüstrisinde kapanmayacak çözülmeyecek bir rakam değildir. Herkesi Diyarbakırspor'a destek olmaya davet ediyoruz. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız 33 bin kişilik modern ve Avrupa düzeyinde stat kazandırdı. Böyle bir stadyumda olacak bir Diyarbakırspor kenti ve bölgeyi ayağa kaldırır. Diyarbakırspor'u eski günlere döndürmek hayal değildir. Yeter ki imkanı olan herkes bu işe el atsın. Bu vesile ile kulübümüze hizmet edip ebediyete intikal etmiş olan yönetici, taraftar, sporcu ve teknik adam olmak üzere herkesi rahmetle anarak hayatta olan değerlerimize de hürmetlerimizi ileterek şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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