Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
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Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı

25.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:17
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından merkez Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde devam eden toplam 23 milyon liralık şebeke iyileştirme yatırımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından merkez Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde devam eden toplam 23 milyon liralık şebeke iyileştirme yatırımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dicle Elektrik tarafından sorumluluk alanındaki illerde devam eden şebeke iyileştirme yatırımlarının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı. Enerji şirketi tarafından Diyarbakır'ın 3 merkez ilçesinde 2020 yılı içinde başlatılan 23 milyon liralık yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka devam eden yatırım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, merkez ilçelerden Bağlar'da bulunan Emek Caddesi ve çevresinde 6 bin 700 aboneye hizmet sunacak dağıtım şebekesi çalışmasına haziranda başladıklarını söyledi. Yaka, "Burada devam eden 12 milyon liralık yatırım çalışmamız aralık ayında tamamlanacak. Bu yatırım sayesinde yenilenen altyapıyla abonelerimiz daha kaliteli enerjiye kavuşturulacak" dedi.

17 kilometrelik aydınlatma tesisi devreye alındı

Yine merkezde yer alan Sur ilçesinin Karaçalı ve Yiğitçavuş mahallelerinde yıl ortasında başlanan 4 milyon liralık dağıtım şebekesi yatırımının kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Yaka, "Bu yatırımla 2 mahallemizdeki bin 200 aboneye verilen hizmetin kalitesi artacak. İlimizin en büyük merkez ilçesi olan Kayapınar'ın Pirinçlik Mahallesinde ise 4,6 milyon liralık yatırım ile mevcut dağıtım şebekesini yeniliyoruz. Yine aynı dönemde başladığımız bu yatırımımız yıl sonuna kadar tamamlanacak ve bu mahalledeki bin aboneyi olumlu etkileyecek" diye konuştu.

İl merkezinde refüj çalışmaları kapsamında 2.5 milyon liralık yatırımla 17 kilometrelik aydınlatma tesisi devreye alındığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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