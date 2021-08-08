Diyarbakır DSİSpor bölge şampiyonu
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Diyarbakır DSİSpor bölge şampiyonu

Diyarbakır DSİSpor bölge şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır DSİSpor'un 2009 ve 2010 doğumlu genç futbolculardan oluşan iki ayrı kategorideki takımları, Van'da düzenlenen turnuvada bölge şampiyonluğuna ulaştı.

Diyarbakır DSİSpor'un 2009 ve 2010 doğumlu genç futbolculardan oluşan iki ayrı kategorideki takımları, Van'da düzenlenen turnuvada bölge şampiyonluğuna ulaştı. Yeşil-Beyazlı kulübün birçok yetenekli futbolcusu, turnuvayı izleyen profesyonel kulüplerin oyuncu izleme ekipleri tarafından beğenildi.

Diyarbakır DSİSpor, alt yapıdaki başarılarına iki yeni başarı daha ekledi. Van'da düzenlenen ve 5 gün devam eden turnuvada Yeşil-Beyazlı kulübün iki takımı da şampiyonluk ipini göğüsledi. Doğu ve Güneydoğu kentlerinde faaliyet gösteren futbol okulları ve alt yapı takımlarının katıldığı turnuvanın final maçlarında Diyarbakır temsilcileri karşı karşıya geldi. 2009 doğumlu futbolculardan oluşan Diyarbakır DSİSpor takımı, Bismil Ova Yıldızları takımını 4-2 yenerek şampiyon oldu. 2010 doğumlu futbolculardan oluşan Diyarbakır DSİSpor takımı ise yine Bismil Ova Yıldızları ekibini 4-0 mağlup etti.

Çifte kupa ile sevinç yaşadılar

Final maçlarının ardından çifte kupa alan Diyarbakır DSİSpor'un teknik heyet ve futbolcuları büyük sevinç yaşayarak bu başarıları DSİ Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan, kulüp başkanı Mehmet Derviş Yıldız ve DSİ camiasına hediye etti. Kulüp Başkanı Mehmet Derviş Yıldız, amaçlarının gençlerin sporla tanınmasına vesile olmak olduğunu dile getirerek takımı tebrik etti.

Yeşil-Beyazlı kulüple yıllardır yaşadıkları başarılara yeni halkalar ekleyen emektar teknik adamlar Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan, final maçlarının ardında oyuncuları tek tek tebrik ederek elde edilen başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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