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Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Türkiye'nin çatısında zirve yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Türkiye'nin çatısında zirve yaptı

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) 9 sporcudan oluşan yüksek irtifa takımı 11 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağına zirve tırmanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) 9 sporcudan oluşan yüksek irtifa takımı 11 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağına zirve tırmanışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

8 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır'dan hareket eden DİDOSK yüksek irtifa takımı aynı gün Doğubeyazıt ilçesinde varıp geceyi burada geçirerek tırmanış için hazırlığa geçti. 09 Eylül 2021 tarihinde yüksek irtifa takım sorumlusu Yeliz Çuban liderliğinde, Baran Sarpdağ, Mücahit Akkuş, Ali Rıza Ünlü, Turgay Altun, Naci Çelik, Baran Bayar, Mehmet Şirin Zengin, Mehmet Cangir, Yavuz Kaya'dan oluşan, Ağrı dağı 2200 metre çıkan ekip yaklaşık 4 saat süren bir tırmanışın ardından 3200 kampında geceyi geçirdi, 10 Eylül 2021 günü yine irtifa yükseltip 4200 ana kampına varan, aynı gün içerisinde Aklimatize tırmanışlarla başlayan ve geceyi geçiren ekip, 11 Eylül sabah 03: 00'te Zirve tırmanışına başlamıştır. Saat 08: 30'da tüm ekip, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağına başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Bu gün itibariyle inişe geçen ve 3200 metre ana kampına dönerek geceyi burada geçirecek olan ekip, 12 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır'a geri dönmeyi planlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük doğa sporları kulübü olan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin; "Kulübümüz 2021 tarihinde 6. kez Ağrı Dağına zirve tırmanışı yapmıştır. Türkiye'de ve yurt dışında başarılı yüksek irtifa tırmanışları yapan kulübümüz önümüzdeki yıl İran Demavend Dağına 2. kez ve Gürcistan'da bulunan Kazbek'e tırmanış gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Yüksek irtifa takımımızı bu başarılı tırmanış için tebrik ederim, zirve yolları açık olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Türkiye'nin çatısında zirve yaptı

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Türkiye'nin çatısında zirve yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Türkiye'nin çatısında zirve yaptı - Haberler Spor
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