Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor
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Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor

05.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:04

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor Diyarbakır'da yaklaşık 22 yıl önce açıldığında kentin tek AVM'si durumunda olan Diyar Galeria Alışveriş Merkezi, son dönemde zor günler geçiriyor.

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaklaşık 22 yıl önce açıldığında kentin tek AVM'si durumunda olan Diyar Galeria Alışveriş Merkezi, son dönemde zor günler geçiriyor. İçinde bulunan birkaç esnafın da iş yapamadığı gerekçesiyle dükkanlarını kapatmayı düşündüğü AVM, eski günlerine dönmek için yetkililerden destek bekliyor.

Yenişehir ilçesi Dağkapı semtinde bulunan ve yaklaşık 22 yıl önce açılan Diyar Galeria Alışveriş Merkezine ilgi, yeni açılan AVM'ler nedeni ile her geçen gün azaldı. İçinde bulunan kamu kurumunun da taşınması ile tamamen ziyaretçisiz kalan AVM, zor günler geçirmeye başladı. 7 yıldır AVM'de çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Serkan Güleçoğlu, çiçekleri ile AVM'yi tek başına renklendirmeye çalıştığını söyledi. Güleçoğlu, "Burası bakımsızlıktan dolayı bu hale geldi. Kent yöneticileri, Bağlar ilçesinde bulunan Sakarya Caddesi ile Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağının yeniden yapılandırması için talimat verdi ve şuanda o yerler temiz bir görünüme kavuşacak. Yetkililerden ricamız biran önce bulunduğumuz alışveriş merkezine de gereken desteğin verilmesini istiyoruz" dedi.

Esnaflar söz konusu alışveriş merkezinin kuyumcular çarşısı ile takı ve hediyelik eşya gibi mağazalara yönelik bir alışveriş merkezi haline getirilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor
Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor
Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor
Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan kentin ilk AVM'si, eski günlerine dönmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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