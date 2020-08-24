Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı Çin'de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzehri olarak görülen paça çorbası, Diyarbakır'da soğuk kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor.

24.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:25

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

DİYARBAKIR - Çin'de hızla yayılan ve pek çok insanın ölümüne neden olan korana virüsünün panzehri olarak görülen paça çorbası, Diyarbakır'da soğuk kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de en çok tüketilen çorbaları arasında yer alıyor. Diyarbakır'da 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen Cemal Ekinci, korona virüs ile birlikte Diyarbakır halkının paça çorbasına kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de rağbet gösterdiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye'de sakatat üretimini arttırdı. Sakatatın bolca tüketildiği illerden biri olan Diyarbakır'da da kelle paça çorbasına olan ilgi arttı. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kollajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası yaz mevsiminde de korona virüs salgını sonrası en yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

"Yaz mevsiminde talep iki kat arttı"

Diyarbakır'da 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen Cemal Ekinci, Diyarbakır halkının korona virüsün panzehrini kelle ve paça çorbasında bulduğunu söyledi. Kelle paça çorbasının korona virüse karşı büyük bir antibiyotik özelliğini taşıdığını iddia eden Ekinci, "Kelle paça çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Covid 19 bilinen diğer adı korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Genelde kış mevsiminde daha çok rağbet gösterilirdi korona virüs hastalığı ile birlikte yaz mevsiminde bu talep iki kat arttı. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar ve bununla birlikte Diyarbakırlılar korona virüsün ilacını paça çorbasında buluyorlar" dedi

"Vücut direncini artırdığı için paça çorbasına yoğun bir talep oluyor"

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paça çorbasının tüketilmesini iki kat arttırdığını ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkan Haşim Elkaan, "Diyarbakır'ın kendine has özelliği bulunuyor. Bu özelliklerinden biriside besi havyalarının doğal ortamda yetiştirilmesidir. Bu özelliklerden kaynaklı olarak etlerin lezzetleri de iki kat arttırıyor. Paça çorbası genelde kış mevsiminde talep ediliyor. Ama bu son 7 aylık pandemi sürecinde paça çorbasının kendine has özelliğinden biri olan vücut direncinin artırdığı için paça çorbasına yoğun bir talep oluyor. Zaman zaman bilim adamaları ve doktorlar da, 'paça yiyin zihinde kalın' gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Hal böyle olunca müşteri potansiyeli de değişiyor. Genellikle aileler çocukları ile birlikte paça çorbası tüketmeyi daha çok tercih ettiğini de gözlemlemekteyiz. Biz Diyarbakır'da paçamızda da iddialıyız ve bunun aksini kimse iddia edemez. Yapılışından sunumuna kadar bu pandemi sürecinde bizlerde yaptığımız hizmeti iki kat artırarak daha hijyenik bir ortamda halkımıza hizmet etmeye başladık" diye konuştu.

Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Magazin
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Adana'da cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi
ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Metin Oktay Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kozan İzmir Adana
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da korona virüs hastalığı kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:25:55. #1.14#
title