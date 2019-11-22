Diyarbakır'da Jandarmadan engelli gence akülü sandalye
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul Bahçelievler Belediyesi desteğiyle bedensel engelli bir gence akülü sandalye hediye edildi.
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul Bahçelievler Belediyesi desteğiyle bedensel engelli bir gence akülü sandalye hediye edildi.
Çüngüş ilçesinde, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli olan 20 yaşındaki Serhat Yılmaz, yardım almadan yürüyemiyor.
Jandarma ekipleri, Yılmaz'ın akülü sandalye ihtiyacının karşılanması için "Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri" kapsamında, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile irtibata geçti.
Bahadır'ın yardımıyla alınan akülü sandalye, jandarma ekiplerince Yılmaz'a evinde teslim edildi.
Yılmaz'a, gönül verdiği futbol takımının forması da hediye edildi.