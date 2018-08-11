Diyarbakır'da 'Gençlik Şöleni ve Halk Buluşması' Hd

Diyarbakır'da 'Gençlik Şöleni ve Halk Buluşması'

HALKLARIN Demokratik Partisi Gençlik Meclisi tarafından Diyarbakır'da 'Gençlik Şöleni ve Halk Buluşması' mitingi düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen mitinge HDP Milletvekilleri Selçuk Mızraklı, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Semra Güzel ve Musa Farisoğulları ile yaklaşık 300 kişi katıldı. Mitingin düzenlendiği İstasyon Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, alana girenleri iki ayrı noktada kurdukları kontrol kontasında üst araması yaptıktan sonra miting alanına girmelerine izin verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in konuşma yaptığı miting, konser etkinliğiyle sürüyor.