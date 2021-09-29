Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunun düzenlediği Türkiye'nin 81 ilden yaklaşık 250 spor branşında faaliyet gösteren 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla başlayan Avrupa Spor Haftası etkinliği Diyarbakır Kent Meydanında...

DİYARBAKIR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunun düzenlediği Türkiye'nin 81 ilden yaklaşık 250 spor branşında faaliyet gösteren 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla başlayan Avrupa Spor Haftası etkinliği Diyarbakır Kent Meydanında düzenlenen kutlamaların ardından son buldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' sloganıyla kutlanan 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri Diyarbakır Kent Meydanında yapılan kutlamaların ardından son buldu. Törene Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Diyarbakır Gençlik ve Spor Şube müdürleri Aydın Çetin, Baki Karabulut, antrenörler, gençlik liderleri ve sporcular katıldı.

"Diyarbakır gençlerimiz daha fazla hizmetleri hak ediyor"

Diyarbakır Büyükşehir Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen, korona virüs kuralları çerçevesinde kutlanmaya başlanan Avrupa Spor Haftası etkinliğinin Türkiye'de kutlandığını söyledi. Kesen, "Diyarbakır'da bir hafta boyunca yaptığımız Avrupa Spor Haftası etkinliklerimizin sonuna geldik çok güzel ve verimli geçtiğini söylemek isterim. Asıl amacımız sporun kültürünün toplumda daha geniş bir tabana yayılmasını, sağlıklı yaşam bilinciyle birlikte spor bilincinin geliştirilmesidir. Diyarbakır en çok genç nüfusa sahip iller arasında yer almakta. Bizler de bu gençlerimize daha fazla hizmetleri hak ettiklerini düşünüyoruz. Buradaki genç nüfusa hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzda belirtmek isterim" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

 Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Amelia Hamlin
Spor Balotelli Bülent Uygun Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri son buldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 16:07:11. #1.11#