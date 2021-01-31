Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Üniversitesi Köprüsü'nü yenileme çalışmasının ardından hizmete açtı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Üniversitesi Köprüsü'nü yenileme çalışmasının ardından hizmete açtı

31.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:42
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Üniversitesi Köprüsü'nü yenileme çalışmasının ardından hizmete açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) Köprüsü'nü, yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yapılan yenileme çalışmasının ardından vatandaşların hizmetine açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) Köprüsü'nü, yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yapılan yenileme çalışmasının ardından vatandaşların hizmetine açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, DÜ ile kent merkezi bağlantısını sağlayan Fiskaya Caddesi üzerinde 425 metre uzunluğundaki Üniversite Köprüsü'nde kaldırım yenileme, ışıklandırma ve yol güvenliği için korkuluk çalışması yaptı.

Köprüye bu kapsamda yaya ve araç güvenliğini sağlayabilmek için toplam 916 metre uzunluğunda yüksek hızlı çarpmalara dayanıklı oto korkuluk ve 850 metre uzunluğunda dekoratif yaya korkuluğu takıldı.

Köprüye 36 yeni dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi. Yayaların kullanımı için mevcut kaldırımlar genişletilip, 1600 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Köprünün yıpranan derzleri de yenilenerek, yol konforu artırıldı.

Belediye DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine geçişte çok yoğun kullanılan köprüyü yenileme çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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