Diyanet, verdiği vaazda Ali Koç'u hedef alan müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
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Diyanet, verdiği vaazda Ali Koç'u hedef alan müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu bayram tatilinde Sakarya Karasu'da verdiği vaazda, "Gezi olaylarında otelinde insanları barındıran Yahudilerdi, şu an bir takımın başkanı" sözlerine yer verdi. Soytekinoğlu'nun konuşması sosyal medyada oldukça tepki topladı. Diyanet, Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİRTAKIM ŞİRKETİN BAŞKANI"

Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin birtakımın da başkanı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu, vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve takım taraftarları sosyal medyada tepki topladı.

DİYANET TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diyanet, verdiği vaazda Ali Koç'u hedef alan müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HALİL : Müftü kitabın ortasından konuşmuş doğruları söylemiş geziye destek verenler şimdi bazı yerlerin başında vatana ihanete devam ediyor ceza vermeyi bırak teşekkür etmeleri gerekir halkı bilgilendirdiği için Allah böyle din görevlilerinin sayısını artırsın inşallah
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İSMAİL OKUMUŞ: Teşekkürler sayın müftü bey gerçekleri söylediğin için müslüman ALLAH tan başkasından korkmamalı dedelerimiz aç aç savaşırken birileri vatanı parselledi
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Diyanet, verdiği vaazda Ali Koç'u hedef alan müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı - Haberler Spor
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