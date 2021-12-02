Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Bilgiç, Esed rejiminin sözde halk meclisinin bir açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürü olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

 Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title