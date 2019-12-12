: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki yaptırım hazırlığına yönelik açıklama yapıldı

12.12.2019 07:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:05

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını onayladı. Skandal kararla ilgili Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

ABD'NİN GÜNDEMİ TÜRKİYE'YE YAPTIRIM

Tasarı, 4'e karşı 18 kabul oyuyla geçti. Tasarı, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına karşı F-35'lerin satışının yasaklanmasını, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak bilinen CATSAA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gibi yaptırımları içeriyor.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır.

İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERİR

Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz" denildi.

TASARI ONAYLANDI

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Yaptırım tasarısına 'Hayır' oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA GEÇERSE, TRUMP'IN VETO YETKİSİ KALKIYOR

Türkiye'ye yaptırım tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunluğun çok üzerinde bir rakamla kabul edilmişti. Benzer bir durum ABD Senatosu'nda da gerçekleşir, tasarı 100 kişilik Senato'dan üçte iki çoğunluktan fazla oyla geçerse, ABD BAşkanı Donald Trump'ın "veto yetkisi" ortadan kalkıyor. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden 403'e 16 gibi çok büyük farkla geçmişti.

Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı olan, aynı zamanda yasa tasarısına imza atan Senatör James Risch'in tasarısına, 100 kişilik senatodan hem demokrat, hem de Cumhuriyetçi Parti'den toplam 18 senatör daha imza koymuş durumda.

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