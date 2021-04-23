Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Afganistan ve Pakistan'ın Türkiye için kardeş ülkeler, halklarının da kardeş halklar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bugünkü üçlü toplantıda, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisiyle hakların refahı için üçlü iş birliği imkanlarını görüşme fırsatı bulduklarını aktararak, özellikle Afganistan barış sürecinin ele alındığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "(Afganistan barış süreci) Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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