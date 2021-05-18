DİŞ KLİNİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ÇİÇEKLERİ ÇALDI
İZMİT'te tam kapanma sırasında bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, saksıdaki çiçekleri köküyle birlikte sökerek poşete koyarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İZMİT'te tam kapanma sırasında bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, saksıdaki çiçekleri köküyle birlikte sökerek poşete koyarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 15 Mayıs günü, İzmit Rafet Karacan Bulvarı önündeki bir diş kliniğinde meydana geldi. Kliniğin önüne elinde poşetlerle gelen kimliği belirsiz bir kişi, kliniğin önündeki saksılarda ekili olan çiçekleri köküyle birlikte sökerek poşete koyarak çaldı. Diş kliniğinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiçekleri alan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde kliniğin önüne gelerek etrafı kontrol eden şüphelinin, çiçekleri saksıdan sökerek elindeki poşete koyduğu anlar yer aldı. Klinik yetkilileri konu hakkında polise şikayette bulunmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı