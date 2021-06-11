ÖNCE DİREĞE TEKME ATTI, SONRA TEKME ATARAK TELEFON PANOSUNU DEVİRDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi koşarak aydınlatma direğine tekme attı, aynı kişi sonra tekme atarak telefon panosunu devirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi koşarak aydınlatma direğine tekme attı, aynı kişi sonra tekme atarak telefon panosunu devirdi.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi bir anda koşarak kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine tekme attı. Aynı kişi kaldırımda birkaç metre yürüdükten sonra kaldırımda bulunan telefon panosuna tekme atmaya başladı. Telefon panosu iki tekme ile devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı