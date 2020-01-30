DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ

30.01.2020 04:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 04:04

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sarıyer'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobil aşırı hızın etkisiyle takla attı. Yaklaşık 20 metre fırlayan otomobil yön levhasının direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu yakasından gelen ve Edirne istikametine seyir halindeki 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜTakla atan otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİÜzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücü, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TEM'DE DURUP CANLI YAYIN YAPTILARHayatlarını hiçe sayan bazı otomobil sürücülerinin, İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yaptığı çalışmaları, sosyal medyadan canlı yayınlamaları dikkat çekti. Görüntü dökümü: -----------------Kaza yeri-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin çalışması-İkiye bölünen otomobil-Aracın yanında bulunan üzeri örtülü ceset-Otomobillerini durdurarak canlı yayın yapan vatandaşlar-Arabadan kopan parçalar-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA