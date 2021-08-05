Dinamo Batum - Sivasspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bitti mi? İlk 11!
Heyecanla beklenen Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı bugün başlıyor. Maçın başlamasıyla birlikte Dinamo Batum - Sivasspor ilk 11'i merak edildi. Peki, Dinamo Batum - Sivasspor maçı başladı mı? Dinamo Batum - Sivasspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Dinamo Batum - Sivasspor maçın gollerini kim attı? İlk 11 açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde...
Temsilcimiz Sivasspor bugün Dinamo Batum ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olan Dinamo Batum - Sivasspor maçı başladı mı, bitti mi? Maç kaç kaç devam ediyor? Dinamo Batum - Sivasspor gollerini kim attı? Dinamo Batum - Sivasspor hangi kanalda? Dinamo Batum - Sivasspor maçın hakemleri kim? Dinamo Batum - Sivasspor ilk 11 açıklandı mı?
DİNAMO BATUM - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Batum - Sivasspor maçı bugün 5 Ağustos Perşembe günü saat 20:00 'da başlayacaktır.
DİNAMO BATUM - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Batum - Sivasspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacaktır. Maçın diğer yayınlanacağı kanallar ise TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 şeklindedir.
DİNAMO BATUM - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ? GOLLERİ KİM ATTI?
Dinamo Batum - Sivasspor maçı 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta şuan ilk yarı oynanıyor. Maçta henüz gol olmadı.
DİNAMO BATUM - SİVASSPOR NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Batum'da, Batum Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI!
Dinamo Batum: Kupatadze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Koray, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan, Sefa, Kayode, Yatabare