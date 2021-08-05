Dinamo Batum - Sivasspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 5 Ağustos Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bitti mi? İlk 11!

Heyecanla beklenen Dinamo Batum - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı bugün başlıyor. Maçın başlamasıyla birlikte Dinamo Batum - Sivasspor ilk 11'i merak edildi. Peki, Dinamo Batum - Sivasspor maçı başladı mı? Dinamo Batum - Sivasspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Dinamo Batum - Sivasspor maçın gollerini kim attı? İlk 11 açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde...