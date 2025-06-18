Pasör olarak yüksek potansiyele sahip genç oyuncu Dilay Özdemir, İstanbul rotasyonunda yer almamış. "Dilay kadroda neden yok?" sorusu, teknik heyetin açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Bu sorunun yanı sıra, "Dilay neden oynatmıyor?", "Dilay neden oynamıyor?" gibi sorular da sıkça soruluyor. Peki, Dilay neden yok? Filenin Sultanları Dilay neden oynamıyor, kadroda yok mu? İşte detaylar...

DİLAY NEDEN YOK?

TVF açıklamasına göre, Dilay Özdemir bu etapta rezerv oyuncu olarak belirlendi; yani teknik ekip tarafından dinlenme stratejisi doğrultusunda rotasyona alındı.

2. HAFTA MAÇLARINDA KİMLER OYNAYACAK?

Çin'de düzenlenen ilk hafta maçları için açıklanan kadroda Zehra Güneş'in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen de yer almadı. Bu oyuncuların geniş kadroda olmalarına rağmen dinlendirme amacıyla Çin'e götürülmedikleri belirtildi.

2. Hafta maç kadrosu ise şu şekilde:

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.