HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dijital Enerji Forum '20 düzenlendi

İSTANBUL (İHA) – Enerjide Dijitalleşme Derneği, 1.400'ü aşkın sektör temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniversite öğrencisinin katılımı ile Türkiye'de ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekleşen ilk ve en büyük sanal forumu Deal Room platformu ile düzenledi.

Dijital Enerji Forum '20 düzenlendi
29.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:14

İSTANBUL (İHA) – Enerjide Dijitalleşme Derneği, 1.400'ü aşkın sektör temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniversite öğrencisinin katılımı ile Türkiye'de ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekleşen ilk ve en büyük sanal forumu Deal Room platformu ile düzenledi.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Bu durum enerjiye olan talebi de azalttı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir." dedi.

Bayındır, Türkiye'nin internet ortamında gerçekleştirilen ilk forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu'20 etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha fazla kullanılmasının, dijital teknolojilerin daha sağlıklı, bilinçli ve verimli kullanılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

11,6 milyon yeni iş imkanı

Salgın sonrası ekonomik toparlanmada, enerji dönüşümü ve yeşil ekonominin, gelişmenin ana lokomotifi olması için dünyada ve Türkiye'de çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çeken EDİDER Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, "Türkiye'nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacı ile kurduğumuz derneğimiz ile enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde Türkiye'nin öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiriyoruz. EDİDER olarak, ilk etkinliğimiz önemli bir etkinlik oldu. İnsos ve inavitas'ın sponsorluğunda, bin 400'ü aşkın kayıt alarak, sektör temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniversite öğrencisinin katılımı ile Türkiye'de ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekleşen ilk ve en büyük sanal forumu olan Dijital Enerji Forum '20 yi "Deal Room" platformu ile düzenledik. Dünya ve Türkiye'den alanında uzman 32 değerli konuşmacı, bin 400'ün üzerinde katılımcı, 957 tekil canlı izleyici, 6 etkili panel, Almanya, Japonya, Katar, Amerika, Dubai dahil olmak üzere 13 ülkeden ve 62 şehirden katılım gösteren, destek veren medya mensuplarına, her kişi, kurum ve kuruluşa, özel sektör temsilcilerine ve akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Küresel enerji yatırımlarının dünyada 2018'de 1,8 trilyon dolar olarak gerçekleştirildiğini belirten Bayındır, "Elektrik sektörü yatırımları 800 milyon dolar en büyük payı almıştı. Ortalama 2 derecelik sıcaklık artışı senaryosuna uygun enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için 2050 yılına kadar, ortalama yıllık 3,5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımı gerekiyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yayımladığı raporda, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke yenilenmesi kapsamında 11,6 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağını ifade ediliyor. Dijitalleşme ve geliştirilecek yerli teknolojik ekipmanlar yüzde 100 yerli ve yenilenebilir enerji hedefinde oldukça kritik unsurlardır. Bu amaçla yeni modelleri ve teknolojileri enerji sektöründe başarı ile uygulamanın yegane yolu ortak akıl, birlikte vizyon belirleme ve katılımcı mekanizmalardır. Enerjide Dijitalleşme Derneği olarak Türkiye'de bu misyonu yerine getirmek üzere yola çıkmış bir vizyon hareketiyiz, etkinliklerimiz ve çalışmalarımızda tüm paydaşların katılımını maksimum düzeyde sağlayarak ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Enerjide veri ve bilginin önemi

EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı da enerji sektöründeki dijitalleşme kavramının, 'enerjide dönüşümü', 'yenilenebilir enerji', 'elektrik depolanması', 'elektrikli araçlar' ve benzeri yeni teknolojileri imkanlı hale getirecek bir araç olduğunu söyledi.

Alper Terciyanlı, konforlu bir yaşam için yeni teknolojilerin insan hayatına entegrasyonu sürecinde enerjinin dijitalleşmesinin bir gereklilik haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme ile birlikte, verinin değere dönüştürülmesi de önem kazandı. Enerji sistemlerinden birçok veri alınıyor, büyük boyutlarda veri değerlendiriliyor. Bu veriyi değere dönüştürmek üzere yaptığımız çalışmalar öne çıkıyor. Ayrıca biz yatırımcı ve teknoloji şirketlerinin nasıl davranması gerektiği ve neleri önceleyeceğimiz önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Ekonomi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Ekonomi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Ekonomi
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Ekonomi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Ekonomi
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Ekonomi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Çorumlu çiftçi tarlasında bulduğu Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını satmak için değerinde teklif bekliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol İrem Derici Ersin Korkut Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Dijital Enerji Forum '20 düzenlendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 13:14:48. #1.14#
title