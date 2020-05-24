Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi

Quick Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen "Online Digitalization Summit", 21-22 Mayıs tarihlerinde akademisyenler, sektör uzmanları ve Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi
24.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:43

Quick Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen "Online Digitalization Summit", 21-22 Mayıs tarihlerinde akademisyenler, sektör uzmanları ve Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Quick Sigorta açıklamasına göre, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta Dijital Dönüşüm Sorumlusu (CDO)

Pınar Güzey'in de konuşmacı olarak yer aldığı zirve büyük ilgi ile katılımcı rekoru kırdı.

Özyeğin Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Özyeğin OR, Sabancı Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Sabancı İES ve Bilkent Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Bilkent MEC'in birlikte yürüttüğü zirvenin teması "Dünya dijitalleşiyor, peki ya sen?" oldu.

"Dijitalleşme sadece robotlaşmak değildir"

Açıklamada, zirvedeki görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, kendisinin üniversitede öğrenciyken sigortacılık sektörüne atıldığını belirterek, "Dijitalleşme sadece robotlaşmak ya da sayısallaşmak değildir. Bizim Quick Sigorta'daki amacımız sadece internetten poliçe satışı değildi. Bunun sadece bir kanal olduğunu, dijitalleşmenin bunun çok daha ötesinde olduğunu vurguladık. Bütün süreçleriyle sigortacılık faaliyetini dijitalleştirmeye çalıştık. Bununla birlikte acentelerimizin de satışa, ilişkilere, görüşmelere daha çok zaman ayırabileceklerini anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde de sigortacılığın aksamadan yürütülebilmesi için "Evdeyiz, hizmetinizdeyiz" sloganıyla acentelere online ulaşılabilen sisteme geçtiklerini aktaran Ahmet Yaşar, "Bu program vesilesiyle yatırım yaptığımız ve çok da başarılı olmayan bir girişimimizi yeniden yaratabilmek için bir ekip kurmayı ve yer almak isteyenleri de davet ettiğimi duyurmak istiyorum. Ekipte yer alacakların sigortacılıkla da ilgisi olması gerekmiyor, sigortacılık hayatın her alanıyla ilgili aslında. Biz sizin sigortacılıkla ilgisi olmadığını düşündüğünüz şeyleri bile sigortacılıkla ilişkilendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşüm için çok büyük yatırımlara gerek yok"

Pınar Güzey ise zirvede sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öngörülemeyen durumlar karşısında değişime ayak uydurmanın önemine değinen Güzey, şunları kaydetti:

"Değişimlerin karşısında tavrımız ne olacak, bu önemli. Değişiklik olduğu noktada bireylerin ve şirketlerin adaptasyon yetenekleri ortaya çıkıyor. Mesele bu süreçte evden çalışmaya ayak uyduramayanlar da oldu. Biz Quick Sigorta olarak pandemi çıktığı ilk günden itibaren gönül rahatlığıyla verimli şekilde çalışmaya devam edebiliyoruz. Bu da teknolojiye yatırım yaptığımız, dijitale önem vermemizle ilgili bir durum. Bütün hasar süreçlerimizde, müşteri hizmetlerimizde, üretimimizde, acenteyle olan ilişkilere kadar hepsinde bu geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde hiçbir aksaklık olmadan devam ettiriyoruz."

İş dünyasındaki dijital dönüşümlerin yüzde 80'inin başarısız olduğunu dile getiren Güzey, bunun temelinde dijitalleşmenin teknoloji yatırımı olarak algılanmasının yattığını bildirdi.

Güzey, iş süreçlerinin, şirket kültürünün, organizasyonun değişmediği müddetçe yatırım yapılan teknolojinin şirketi geleceğe taşımayacağını belirterek, "Dijital dönüşüm için aslında çok büyük yatırımlara gerek yok. Bir yandan dataya iyi bakmak ve şirket süreçlerini iyi analiz etmek de önemli. Biz acentelerin dijitalleşmesi için yoğun olarak çalışıyoruz. IT ve dijital alanlara destek oluyoruz. Bizim genlerimizde bu var. Hiçbir zaman dijitali online poliçe kesmek olarak görmedik." ifadelerini kullandı.

Etkinliği aynı anda 3 bin katılımcı takip etti

Öte yandan, açıklamaya göre, iki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin ve geleceğe yatırım yapan katılımcının ilgi gösterdiği etkinliği aynı anda 3 bin katılımcı takip etti.

Zirvede ayrıca Philip Moris Dijital Strateji ve Etkiles¸im Müdürü Utku Tarı, AliExpress Türkiye Müdürü ve aynı zamanda I·TÜ Çekirdek'te mentor olan Yaman Alpata, Startup Trace CEO'su ve CDO Türkiye I·cra Kurulu Bas¸kanı Bülent Kutlu, Samsung Electronics Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Ömer Barıs¸ Gökpınar, Microsoft Turkey Teknoloji Üst Yönetici (CTO) Onur Koç, Zoom Video Communications Gelişen Piyasalar Direktörü Emrah Aydın, Mercedes-Benz Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer de yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Gülçin Ergül Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Ramazan
Şu an buradasınız: Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 16:46:06. #1.14#
title