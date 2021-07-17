Dijital bayram harçlığı Paycell'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dijital bayram harçlığı Paycell'de

Dijital bayram harçlığı Paycell'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Paycell, bu bayramda da uzaktan harçlık isteme ve gönderme özelliği ile hizmete devam edecek.

Paycell, bu bayramda da uzaktan harçlık isteme ve gönderme özelliği ile hizmete devam edecek. Hızlı para transferine imkan tanıyan bu özellik sayesinde büyükler, cep telefonu bilgisi girerek 'dijital harçlık' gönderebilecek.

Paycell'in 'Harçlık İste/Harçlık Gönder' özelliğiyle birlikte bu bayram ebeveyn ve akrabalar, rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak küçüklere ve gençlere bayram harçlığı gönderebilecek. Uygulama, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye vereceği belirtildi.

Paycell Super App'in 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirten Paycell Genel Müdürü Onur Güven, yeni normalin büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da uygulamanın 'dijital harçlıkların' adresi olacağını ifade etti. Güven, ayrıca banka müşterisi olsun olmasın Türkiye'de herkesi kapsamaya ve finansal hizmetlere erişimi sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Uygulama üzerinden bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan 'Harçlık İste' özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişi uygulamada yazacağı kişisel bir mesajla birlikte isteğini karşı tarafa iletebilecek. Harçlık istenen kişi ise tek tıkla tutar bilgisini girerek kolayca gönderim yapabilecek. Üstelik uygulamalar arası para transfer işlemlerinin ücretsiz şekilde gerçekleştiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı
Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tolga Akış Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dijital bayram harçlığı Paycell'de - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:32:00. #1.15#

title