Dijital Baskı sektörü SIGN'da buluşacak

Uygulama kolaylığı ve maliyet avantajların yanı sıra, önemli bir ticaret potansiyeline de sahip olan dijital baskı sektöründe faaliyet gösteren dünya markaları ile bu alanda bölgesinin üretim merkezi haline gelen Türkiye'deki firmalar, 21.'si düzenlenecek Uluslararası SIGN İstanbul'da buluşacak.

2017 yılında 22 milyar doları aşan dijital baskı pazarının, yenilenen Küresel Tahmin Pazar Araştırmasına göre 2023 yılında 29 milyar doları bulması bekleniyor. Üretimin hemen her noktasında sıklıkla yararlanılan dijital baskı teknolojilerine dair yenilikler, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği 21. Uluslararası SIGN İstanbul fuarında görücüye çıkacak.

Bozkurt : 70 milyon dolarlık ticaret bekliyoruz

Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik dijital baskı teknolojilerinin transferinin Türkiye üzerinden gerçekleştiğini belirten Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, SIGN İstanbul'da bu yıl 70 milyon dolarlık ticaret beklediklerini söyledi. Avrasya'nın en büyük endüstriyel reklam ve dijital baskı fuarını düzenlediklerini vurgulayan Bozkurt, "Son yıllarda olduğu gibi SIGN İstanbul 2019'da da dijital baskı teknolojileri alanında ürün, makine ve hizmet sunan çok sayıda firma yer alacak." dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul