"Dijital Anadolu Projesi" toplantısı Eskişehir'de yapıldı

05.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:31

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle KOBİ'lerin dijital ve teknolojik dönüşümüne destek olmak amacıyla geçen sene başlatılan Dijital Anadolu Projesi kapsamında yılın son toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.



TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, proje ile 9 kentte 2 bin 900'e yakın KOBİ'ye ulaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonominin rekabetçilik gücünü artırmanın şart olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"3 yıldır dijital rekabet gücü sıralamasında 63 ülke arasında 52'nci sıradaki yerimizi koruyoruz. Dünyanın 20 büyük ekonomisi arasında yer alan ülkemizin, yeni bir hikaye ile hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. Kalkınma ve rekabetçilik artık bir veri yönetme meselesi haline gelirken, dijitalleşmenin amaç değil araç olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu süreçte en önemli sermayemiz nitelikli insan kaynağıdır. Dijitalleşme, sadece teknolojik değişimi değil, zihniyet değişimini de ifade etmektedir. Bu süreçte ne yaparsak yapalım odağımıza hep üretimi koymalıyız. Vergiyi değil üretimi artırıp, eğitim ve yargı başta olmak üzere yapısal reformlar ile zamanın ruhunu yakalamalıyız."

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de son birkaç yılda dünyada ve Türkiye'de dijitalleşme konusunda büyük aşamalar kaydedildiğini bildirdi.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, mobilite, bulut, büyük veri, artırılmış gerçeklik kavramlarının ele alındığında geleceğin çok daha büyük gelişmelerin habercisi olduğunun görüleceğini anlatan Şimşek, "KOBİ'lerimizin rekabette güçlü konumda yer alabilmelerinde üretim yapıları ve süreçlerini dijitalleşme perspektifi ile yeniden şekillendirmeleri önemli bir belirleyici olacak." dedi.

Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise firmalar için verimliliği artırabilme yolunda çalışanların dijital dünyaya entegre olabilmesinin önemini anlattı.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Emeksiz, dijital dönüşümün sürdürülebilir büyüme için kaçırılmaması gereken önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından toplantı, sunum ve panellerle devam etti.

Kaynak: AA