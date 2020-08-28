Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Diego Costa, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı? Diego Costa kimdir?

Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı?
28.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:10

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Diego Costa, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Diego Costa kimdir? Diego Costa hangi takımlarda oynadı? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor?

DİEGO COSTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1988

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Lagarto, Sergipe, Brezilya

Boy: 1,88 m

Kilo: 86 kg

Mevkisi:Forvet

Diego da Silva Costa kısaca Diego Costa (d. 7 Ekim 1988), forvet mevkiinde forma giyen Brezilya uyruklu 2013'te İspanyol vatandaşlığına geçen futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

KARİYER

Costa São Paulo'da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı. 2006 yılının Şubat ayında Portekiz'in güçlü takımlarından Braga'ya transfer oldu. Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda Portekiz İkinci Ligi ekiplerinden Penafiel'e kiralık olarak gönderildi. Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının % 50'sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası'nda kulübü için attığı ilk gol, Parma takımını 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadır. (toplamda 2-0). Müteakip iki yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen oyuncu, 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satılmıştır.[4] Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.

2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına döndü. 26 Eylül tarihinde oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol kaydetti.

2011 yılının Temmuz ayı sonlarında, Atlético takımının bir hazırlık maçı sırasında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak verildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır.

2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid'in Radamel Falcao'nun gidişiyle en önemli silahı olan Costa, takımı ile 51 maça çıkıp, 36 gol atmış ve 7 asist yapmıştır. Sezon sonu takımı Lig Şampiyonu olurken, Costa ise attığı 27 lig golü ile La Liga'da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri olmuştur. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de çıkmış ancak finalde elenmiştir.

2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona'ya transfer etmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye transfer olmuştur. O sezon takım arkadaşları Filipe Luís ve Thibaut Courtois'de Chelsea'ye gelmiştir. Diego Costa ilk Chelsea golünü ise; 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştır.

İlgili Haberler

Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Mohamed kimdir? Mustafa Mohamed kaç yaşında nereli? Mustafa Mohamed hangi pozisyonda oynuyor? Mustafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?
Jakub Moder kimdir? Jakub Moder kaç yaşında nereli? Jakub Moder hangi pozisyonda oynuyor? Jakub Moder hangi takımlarda oynadı?
Jakub Moder kimdir? Jakub Moder kaç yaşında nereli? Jakub Moder hangi pozisyonda oynuyor? Jakub Moder hangi takımlarda oynadı?
Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı?
Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında nereli? Atakan Üner hangi pozisyonda oynuyor? Atakan Üner hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı Güncel
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Magazin
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Dünya
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Berat Albayrak Sultan Alparslan
Magazin Eda Taşpınar Okan Bayülgen Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Jose Sosa Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:11:52. #1.14#
title