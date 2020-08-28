Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor? Diego Costa hangi takımlarda oynadı?

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Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Diego Costa, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Diego Costa kimdir? Diego Costa hangi takımlarda oynadı? Diego Costa kaç yaşında nereli? Diego Costa hangi pozisyonda oynuyor?

DİEGO COSTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1988

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Lagarto, Sergipe, Brezilya

Boy: 1,88 m

Kilo: 86 kg

Mevkisi:Forvet

Diego da Silva Costa kısaca Diego Costa (d. 7 Ekim 1988), forvet mevkiinde forma giyen Brezilya uyruklu 2013'te İspanyol vatandaşlığına geçen futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

KARİYER

Costa São Paulo'da, 16 yaşına kadar sokak futbolu oynadı. 2004 yılında Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı. 2006 yılının Şubat ayında Portekiz'in güçlü takımlarından Braga'ya transfer oldu. Ancak Braga'ya geldiği ilk sezonda Portekiz İkinci Ligi ekiplerinden Penafiel'e kiralık olarak gönderildi. Aralık ayında, Atlético Madrid oyuncunun haklarının % 50'sini 1.5 milyon € karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası'nda kulübü için attığı ilk gol, Parma takımını 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmadır. (toplamda 2-0). Müteakip iki yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen oyuncu, 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satılmıştır.[4] Bu kulüpte oynadığı 34 karşılaşmada 8 gol atmıştır.

2010 yılında Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak tekrar Atlético Madrid takımına döndü. 26 Eylül tarihinde oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol kaydetti.

2011 yılının Temmuz ayı sonlarında, Atlético takımının bir hazırlık maçı sırasında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012 tarihinde, Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak verildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere çıktığı ilk üç maçta dört gol atmıştır.

2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid'in Radamel Falcao'nun gidişiyle en önemli silahı olan Costa, takımı ile 51 maça çıkıp, 36 gol atmış ve 7 asist yapmıştır. Sezon sonu takımı Lig Şampiyonu olurken, Costa ise attığı 27 lig golü ile La Liga'da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri olmuştur. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de çıkmış ancak finalde elenmiştir.

2014-15 transfer dönemi öncesinde ise kendisini FC Barcelona'ya transfer etmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye transfer olmuştur. O sezon takım arkadaşları Filipe Luís ve Thibaut Courtois'de Chelsea'ye gelmiştir. Diego Costa ilk Chelsea golünü ise; 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada atmıştır.