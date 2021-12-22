Dicle Gençlikspor eski günlerine dönmek istiyor

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın köklü takımları arasında bulunan Dicle Gençlik spor eski yıllarına dönmek için kolları sıvarken, Dicle Gençlik spor'un yeni Kulüp Başkanı Cengiz Ayna oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır 1. Amatör A Grubunda mücadele eden Dicle Gençlik spor futbol takımı eski yıllarına dönmek için adım attı. Bir süredir maddi imkansızlıklarla boğuşan kulübe iş insanı Cengiz Ayna kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Felat Aygören'in çağrısı ile İlçenin önde gelen iş insanları bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Dicle Gençlik spor Kongreye gitti. Tek liste ile gidilen Kongrede Dicle Gençlik spor'un yeni Kulüp Başkanı Cengiz Ayna oldu.

Futbol tarihinde Dicle'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dicle Gençlik spor Kulüp Başkanı Ayna, Dicle için futbolun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Gençliğinin Dicle ilçesinde geçtiğini dile getiren Ayna, "Dicle'nin spor serüveni 1960'lı yıllara dayanıyor. Geçmiş yıllarda birçok ilin futbol takımı yokken ilçemizin bir takımı vardı. Nasıl ki Dicle Gençlikspor geçmişte birçok başarıya imza attıysa Dicle Gençlkispor oyuncularıyla başarılara imza atmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda kulübe hizmet etmeyi düşünüyorum. Gençlerimizin bu arzu ve istekleri karşısında bizlerde yanlarında olacağız. İlçemizin Kaymakam, Belediye Başkanı ve önde gelen insanlarıyla bir araya gelip, takımın başarısı için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'ın en köklü kulüpleri arasında bulunan Yeşil Diclespor Amatör Kulübü 27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbenin ardından 1962 yılında dönemin İlçe Kaymakamı ve Belediye başkanı olan Necati Özen tarafından kuruldu. Dicleli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği takım oynadığı futbol ile büyük beğeni toplamıştı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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