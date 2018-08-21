Dha Yurt Bülteni 5

Samsun'da acemi kasaplar hastanelik oldu

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kurban kesim işleminde kazayla kendilerini yaraladı. Kesici aletlerle yaralanarak hastanelere giden vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kentte Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar da, bıçakla hayvanın derisini yüzdükleri sırada kazayla kendilerini ellerinin ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kendini kesen vatandaşlardan görüntüler

-Acil Servis detayı

(Süre: 01.12 dk) - (Boyut: 135 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Sivas'ta kurban manzaraları (2)

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında ayağından yaralanan Cemil Şahin, "Nasıl kesiliyor diye baktım, kesiliyormuş. Önceden 'millet nasıl kendini kesiyor' diyordum. Öyle kolay kesiliyormuş ki, kendini kesenlere gülüyordum. Bıçak bir anda ayağımın üzerine düştü." dedi. Sivas Numune Hastanesi'ne gelen yaralıların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki hastanelere kurban keserken yaralanmaya bağlı müracaatların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Hastaneye gelen yaralılar

-Konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

(240 mb)

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Kurban keserken kendilerini kestiler

KAHRAMANMARAŞ'ta kurbanlık keserken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Kahramanmaraş'ta, bayram namazının ardından kurbanlıklar kesilmeye başladı ve kimileri kurbanlarını kasaplara kestirirken, kimileri kendileri kesmeye çalıştı. Kurbanlıkları kendileri kesmeyi tercih edenlerden bazıları ise bıçakla kendilerini yaraladı. İlk müdahaleleri kendileri ve yakınları tarafından yapılan acemi kasaplar, daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Burada gerekli müdahaleleri yapılan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servis önü

Kendini yaralayanlar

Hastaneye girmeleri

Hastaneden çıkmaları

Kendini yaralayanlarla röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

392 MB

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İşkence edilen sokak kedisine esnaf sahip çıktı

ZONGULDAK,- ZONGULDAK'ta esnaf, tekmelenerek işkence edilen 'Ayşe' adı verilen sokak kedisini para toplayarak ameliyat ettirdi. Sağlığına kavuşan kedi, 2 yıldır yaşadığı sokağa geri döndü.

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta bulunan iş yeri sahipleri tarafından 2 yıldır bakılan 'Ayşe' ismini verdikleri sokak kedisi, geçen hafta kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Kedinin sokak girişinde yaralı halde olduğunu gören esnaf Ferdi Ertürk(39), veteriner kliniğine götürdü. İç kanama geçirme şüphesi bulunan kedi acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından bir süre yoğun bakımda kalan kedi, sağlığına kavuştu. Ayşe, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşadığı sokağa geri döndü.

Ferdi Ertürk, kedinin ameliyatı için sokaktaki tüm esnafın yardım ettiğini ve 750 lira para topladıklarını söyledi. Veterinerin de sokak kedisine gösterdikleri ilgiden dolayı ameliyat ücretinde indirim yaptığını belirten Ertürk, "Annesi öldükten sonra kediyi biz büyüttük. Kendini bilmez şerefsizin bir tanesi buna tekme atmış ve iç kanama geçirmiş. Yaşama şansı zor dedi veteriner. 3 bin liralık masrafı vardı. Bizden yarısını aldı veteriner sağ olsun. Esnaflar olarak herkes gönlünden kopanı verdi ve sonuçta kedi sağlığına kavuştu. Devletimiz bu hayvanlara işkence yapanlara en ağır cezayı vermelerini istiyoruz. Bunların ağzı var dili yok. Hayvanlara şiddet gösterenleri kınıyorum. Burada 10'a yakın kedi var. Bütün esnaf tüm ihtiyaçlarını karşılar. Destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kedinin sokakta dolaşması

-Esnafın kediyle ilgilenmesi

-Esnafdan detay

-Ferdi Ertürk ile röp.

-Kediden detay

Dosya Adı: zngsokakkedisi

Süre: (6.22) Boyut: (712 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Toplu balık ölümleri endişelendirdi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanması endişelendirdi. Binlerce balığın telef olduğu çayda, inceleme başlatılacağı bildirildi.

Balıkesir'in güneyindeki dağlardan doğan ve Manisa'nın ilçelerinden geçerek İzmir'in Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi'nin doğusundan denize dökülen Bakırçay Nehri'nin bir kolu olan Karakurt Çayı'nda balık ölümleri yaşanmaya başladı. Çayın Kırkağaç ilçesinden geçen bölümünde binlerce balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri yöredeki köylüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, Karakurt Çayı'nın endişeye neden olan balık ölümlerinin görüldüğü çeşitli noktalarından incelenmek üzere bugün su ve ölü balık numuneleri alacağı bildirildi. Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Mahallemizden geçen Karakurt Çayı'nda yaşayan binlerce sazan ve yılan balığı telef oldu. Çaya bırakılan atık su ile asitli zeytin atık sularının balıkları telef ettiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da yine bu görüntüleri yaşamıştık. Yaşanan bu olaya çok üzüldük. Bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyoruz ama vatandaşlarımız daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi. Karakurt Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eren, çayda yaşanan balık ölümlerine bir çözüm bulunmasını isteyerek, "Artık balık avlamak için dışarılara gitmek istemiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi mahallemizden geçen bu çayda balık tutmak en büyük özlemimiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karakurt Çayı'ndaki balık ölümlerinden görüntü

-Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat ile röp.

-arakurt Mahallesi sakinlerinden Mehmet Eren ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

ADIYAMAN'da, kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acemi kasapların acil servise gelişi

Acemi kasaplar ile röp.

Elleri ve ayakları yaralananlar

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

110 MB

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Samsun'da kurban kesimi başladı

SAMSUN'da vatandaşlar, sabah erken saatlerinde belediyenin gösterdiği alanlar, boş araziler ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesmeye başladı.

Kentte, bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban kesimi, belediyelerin gösterdiği kesim alanları, mezbahaneler, vatandaşların kendi bahçeleri, hayvan pazarlarının yakınlarındaki boş arazilerde gerçekleşti. Vatandaşlar, kurbanlıkların kesiminde özellikle büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kaçmaması için özen gösterdiği, bir dizi önlemler de aldığı gözlendi.

Birçok yerde ise kurbanlık hayvanları kasaplar keserek vatandaşlara teslim etti. Bazı vatandaşların ise çocukların gözü önünde kestiği kurbanlıklarını ağaçlara asıp parçalama işlemine başlaması da dikkat çekti.

Görüntü dökümü

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-Kesim alanından detay

-Vatandaşların kesim yapmaları

-Röportaj

(Süre: 01.32 dk) - (Boyut: 177 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Avşa Adası'na tatilci akını

YAZ sezonunda, denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Balıkesir'in Avşa Adası kurban bayramı tatili nedeniyle doldu. Avşa Adası'nda şu anda 150 bin tatilci bulunuyor. 9 günlük bayram tatili süresince kısa süreli tatil yapıp dönenlerle birlikte Avşa'ya toplamda 500 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası kurban bayramı nedeniyle tamamen doldu. Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'nda oteller ve pansiyonlarda yer kalmadı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa Adası'nda şu anda 150 bin kişi tatil yapıyor. Avşa'ya olan ilgi nedeniyle İDO başta olmak üzere Gestaş ve Tekirdağ'dan kalkan feribotlar dolu geliyor boş dönüyor. Arefe günü 40 bin tatilcinin geldiği Avşa Adası'nda içme suyu ihtiyacının deniz suyu arıtılarak karşılandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakırgöz, "Belediye olarak biz de gerekli olan tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tatilcilerimizden mümkün olduğu kadar adamızı evleri gibi bilip, temiz tutmalarını istiyoruz. Bayram süresince 150-200 bin misafiri ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Başkanımız Süleyman Aksoy'un da daha önce söylediği gibi 3-5 gün kalanlar da var. Bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekamül ediyor. Bu konuda tüm tedbirleri aldık. Şu an tüm otel ve pansiyonlar dolmuş durumda. Yaklaşık 3 kilometre sahil şeridimiz ve koyumuz var. Temizlik çalışmalarını esnafımızla birlikte yapıyoruz. Sadece sahilde 20 görevlimiz var. Sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar temizlik yapıyorlarö dedi

ESNAF VE OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN

Adada bulunan otel ve pansiyon işletmecileri de İstanbul başta olmak üzere yabancı turistlerinde adayı tercih ettiğini ve bayram tatilindeki yoğunluktan memnun olduklarını ve işletmelerinin tamamen dolu olduğunu söyledi. Konaklama yeri işletmecileri, Avşa Adası'nın ucuz bir tatil yöresi olarak görülmemesi gerektiğini, kendilerinin de en az diğer tatil yörelerindeki kadar kaliteli hizmet verdiklerini aktardı. Gece bazı tatilcilerin yer bulamadığı için sahilde yattığını da söyleyen otel işletmecileri Avşa'da tatil boyunca yiyecek sıkıntısının yaşanmaması için önlemlerini aldıklarını da sözlerine eklediler. Esnaf da cuma gününden itibaren yoğunluk artışı olduğunu anlatarak satışların iki katına yaklaştığını kaydetti.

TATİLİN KEYFİNİ ÇOCUKLAR SÜRDÜ

Aileleriyle birlikte tatili adada geçiren çocuklar ise denizde sıkça zaman geçirdiklerini ve adada tatil yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Limana gelen yolcular

-Liman Terminalindeki yoğunluk

-Sahildeki yoğunluk

-Marmara Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakırgöz RÖP

-Esnaf Röp.

-Otel İşletmecileri Röp.

-Tatilciler

-Tatile gelen çocuklar

439 MB - 6 dakika 38 saniye

HABER/KAMERA: Tufan DALGIÇ/Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir),