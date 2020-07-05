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DHA YURT BÜLTENİ-4

Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltındaŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince sınır hattında düzenlenen operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen 17 otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-4
05.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:34

Suriye sınırında 17 otomatik tüfek ele geçirildi; 1 kişi gözaltında

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince sınır hattında düzenlenen operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen 17 otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa Akçakale'ye silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sınır hattında yaptığı araştırmada, çuvalların içine gizlenen 17 otomatik tüfek ile silahlara ait 17 şarjör ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 1 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlçe jandarmaEle geçirilen uzun namlulu silahlarGenel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu ADANA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Abdulbaki için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, yakınları da gözyaşlarıyla takip etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal'ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Sualtı polis ekiplerinin arama yapmasıYakınlarının görüntüsüolayyerine gelen ambulans ve cankur ekipleriGenel ve detaylar

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda sırt çantalarına gizlenmiş 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Şubede narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 3 sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde gizlenmiş 3 paket halinde 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Orhan AŞAN/VAN,  

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HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı ADANA'da terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) finansman sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan Selahaddin S. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin S.'nin kentte topladığı paraları terör örgütü HTŞ'ye gönderdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, merkez Yüreğir ilçesindeki evine yaptığı şok baskında Selahaddin S.'yi kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Selahaddin S.'nin, HTŞ'ye para göndermekten tutuklanan şüphelilerle irtibatlı olduğu ve örgüte para aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ--------------------------Zanlının emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Çameli'de sosyal mesafeli düğün

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Tuğçe Aydın ve Batuhan Balcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle yapılan düğünle dünya evine girdi.

Çameli ilçesinde yaşayan matematik öğretmeni Tuğçe Aydın (25) ve rehberlik öğretmeni Batuhan Balcı (27), dün düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Hayri Dev Kültür Düğün Salonu bahçesinde yapılan çiftin düğünü koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde yapıldı.Düğüne gelen davetlilerin salona girişi öncesinde ateşi ölçüldü, dezenfektan ikram edildi. Gelin ve damat misafirlerle tokalaşmadı. Düğüne katılanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Çifte takı takılmadı. Davetliler takılarını sandıklara bıraktı. Çiftin nikahını, Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan kıydı.Düğünlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten damat Balcı, "Herkes gibi biz de pandemiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Bir taraftan da kolaylık oldu. Eski geleneklerimizden uzak sosyal mesafeli bir düğün oluyor. Aslında çok hayallerimiz vardı ama olmadı. Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum" dediGelin Tuğçe Balcı ise koronavirüs önlemlerini dikkate aldıklarını vurgulayıp, "Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilki yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok. Gönül isterdi ki daha eğlenceli bir düğün olsun ama olmadı. Sağlık olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Davetlilerden görüntü-Nikahın kıyılması-Gelin ve damadın dans etmesi-Davetlilerin ateşinin ölçülmesi-Takıların sandığa bırakılması-Gelin ve damat ile röp.

Haber - Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli),

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Hastalanan köpek hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller'e kamp yapmak için gelen bir kadının hastalanan köpeği Bolu'da ilk tedavisinin ardından belediyenin hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Kamp yapmak için Bolu Yedigöller'e gelen İren Kolsuz, köpeğinin hastalanması üzerine şehir merkezinde bulunan bir veteriner hekime giderek köpeğini muayene ettirdi. Köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, kalbinde problem olduğunu ve Ankara'da müdahale edilebileceğini öğrenmesi üzerine Bolu Belediyesi'ni arayan İren Kolsuz, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bolu Belediye Meclis üyesi ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tahsin Mert Karagöz, yardım talebi kendilerine ulaşır ulaşmaz İren Kolsuz ile görüşerek köpeğinin Ankara'ya sevk edilmesi için harekete geçti.Bolu Belediyesi'ne ilgisinden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden İren Kolsuz, "Köpeğimle birlikte hafta sonu için Yedigöller'de kamp yapmaya gelmiştik ve köpeğim birden bire rahatsızlandı. Aracım olmadığından dolayı oradaki vatandaşların yardımı ile merkezde bir veterinere geldik. Burada köpeğimin Ankara'da tedavi edilebileceğini öğrendim ve hemen Bolu Belediyesi'ni arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler ve köpeğimle birlikte Ankara'ya transferimiz için bize yardımcı oldular. Çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.Tahsin Mert Karagöz ise, "Belediyemizin çalışmalarıyla birlikte ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirildi ve şu an canımız buradan yola çıktı. Ankara'ya gidiyor ve umarım eski sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Köpeğin veterinerdeki görüntüsü-Diyaloglar-Röportajlar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor  

DİYARBAKIR'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam görüntülenen düğünde kol kola halay çekenlerin salgın tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi.

Son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da, tedbirlerin uyulmadığı bir düğünde onlarca kişinin kol kola çektiği halayla görüldü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan düğün salonları, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açtı. Bakanlığın düğün salonlarında takı töreni, maskesiz salona girmek, oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmaması yönündeki yayınladığı genelgeye rağmen, Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Uzmanların yaptığı açıklamada son günlerde koronavirüs vakalarının yüzde 15 arttığı kentte, düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıktı. Dün akşam bir düğünde çekilen görüntülerde, yöreye ait oyun havalarının çalınmasıyla, sosyal mesafe unutularak maskesiz onlarca kişi kol kola halay çekti. 

Kaynak: DHA

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