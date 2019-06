DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAYMAKAMIN KAVGADA BIÇAKLANAN 3 OĞLUNDAN 1'İNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA 5 TUTUKLAMA

BURSA'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bir kavgada bıçaklanan 3 oğlunundan Safa Akif İnan'ın (15) yaşamını yitirdiği olaya karıştıkları belirlenip gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, yaşları 18'den küçük 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., geçen 25 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanında iki arkadaşıyla birlikte buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayın ardından, kavgaya karıştıkları belirlenen yaşları 18'den küçük 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün (çarşamba) adiyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E. (Kadir Ersoy) (16), K.B. (Kıvanç Bakırtaş) (16), İ.S. (İbrahim Sarıekiz) (17), B.Ç. (Baran Çelebi) (14), B.K. (Burak Kıvrak) (16) tutuklandı. Diğer şüpheliler F.A.B. (Fehmi Arda Bilgin) (14), K.O. (Kaan Orpak) (14) ve A.S.K. (Ahmet Seymen Kabatlı) (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2)ADIYAMAN'DA KAZA: 3 YARALI

Adıyaman'da otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yalçın Çankaya yönetimindeki 34 RCH 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Celal Kaya yönetimindeki 02 BH 068 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Celal Kaya ile otomobil sürücüsü Yalçın Çankaya ve yanındaki Yağmur Çankaya yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3)RAMPADAN İNERKEN FRENİ BOŞALAN TIR GÜÇLÜKLE DURDURULDU

Erzincan-Sivas karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan geçidinden inmeye çalışan TIR'ın frenleri boşaldı. Kontrolsüz seyreden TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu durdurulabildi.

Olay Erzincan-Sivas karayolu'nun 37'nci kilometresindeki Sakaltutan geçidinde meydana geldi. Serdar Başak idaresindeki 54 LG 015 plakalı TIR'ın rampa inerken freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybettiğini anlayan Serdar Başak, vites küçülterek hızını azaltmaya çalışırken, 155'i arayarak yardım istedi. TIR'ın geçiş güzergahında tedbir alan polis, bölgeye itfaiye ekibini de çağırdı. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu TIR'ı Çağlayan kavşağında attığı kapanla durdurmayı başardı. İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

4)KARADENİZ'İN LABİRENT ÜST GEÇİTLERİ ŞAŞIRTIYOR

Karadeniz Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile ilgi çekiyor.

Karadeniz'de ilginç mimari yapılar, görenleri şaşırtıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı yapılar çıkmasına neden oluyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde 3 katlı yürüyüş yolu bulunan 400 metrelik üst geçit, 3 katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki üst geçite, 3 katlı rampa yürüyüş yolu ile çıkılıyor. Rampayı çıkanlar, üst geçittten geçerek uzun bir yürüyüşle 3 katlı yürüyüş yolu ile karşıya ulaşabiliyor.

RİZE'DEKİ 330 METRE UZUNLUĞUNDA

Rize kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerine merdivensiz ve hafif rampa şeklinde inşa edilen yaya üstgeçidi, ek bir yol ile Atatürk Caddesi üzerinden sahil şeridine bağlandı. Cumhuriyet Caddesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 4 şeridinin altından geçtiği, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne de bir yol ile bağlanan yaklaşık 330 metrelik üstgeçide, karmaşık yapısı nedeniyle 'labirent' değerlendirmesi yapıldı.

ÜZERİNDEN MİNİBÜS GEÇTİ

Rize'de eklemelerle uzatılan yaya üst geçidinde, 26 Mayıs 2009 tarihinde İsmail Güngör adlı sürücü, minibüsü ile yolun karşı tarafına geçmişti. Aracında, geçitte meydana gelen sürtünmeden dolayı 2 bin liralık hasar oluşan Güngör'e trafik ekipleri 189 TL para cezası uygulamış, bu olaydan sonra yaya üst geçidine, araç girişlerinin engellenmesi için demir levhalar konularak önlem alınmıştı.

KOD FARKI 70 METRE

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilen yaya üst geçidi, bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 200'e yakın basamak çıkmak ve 300 metreye yakın yolu yürümek gerekiyor. İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümdeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında yaklaşık 70 metre kod farkı bulunuyor. Karadenizliler, ilginç mimarileri ile dikkat çeken üst geçitlerin demir yığını görüntüleri ile kirlilik oluşturduğunu belirtiyor.

'DEMİR YIĞINI'

Üst geçitlerin demir yığını gibi inşa edildiğini anlatan Ayşen Güneş, "Sahil yollarına yapılan bu yapılar hiç hoş görünmüyor. Saatlerce yürüdük biz sahile güvenli geçişi bulabilmek için. Tek alternatif bu demir yığını üst geçit. Buraya bunun yerine daha kullanışlı bir düzenleme gelirse çok daha iyi olur. Bu demir yığınları oldukça çirkin görünüyor. Yürüyüşü daha kolay kılabilmek adına 3 kat yapılmış. Engelliler, yaşlılar, çocuklar için önemli ama bu kadar da abartmaya gerek yok. Bunun hiçbir açıklaması yokö dedi.

'LABİRENTE BENZİYOR'

Yapılan çok katlı yaya üst geçidinin görüntü kirliliği oluşturduğunu söyleyen Hatice Oflu da "Alt geçitlere nazaran üst geçitleri daha güvenli buluyorum ben. Ama bakıldığı zaman demir yığını, görünüşü ürkütüyor. Biraz doğa ile bütünlük içinde olsa çok daha güzel olur. Ama hiç yoktan iyidir. Ama labirente benziyor. Gerekli mi o kadar dönmek onu anlamadım ama vardır bir sebebiö dedi. Nevin Kaba ise, "Buraya ilk üst geçit yapılırken heyecanlandık. Sonra üst geçidi bir yaptılar gördüğümde şok geçirmiştim. Anlam veremedim. Demir yığınını buraya koymuşlar. Yazık günah. Önümüzü tamamen kesti. Yüzyıllar önce adamlar bir köprü yapmış bakmaya doyamazsın. Doğaya hiçbir aykırılığı var mı? Yok. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Burası bir sahil kenti. Sahil boyunca birçok ilde bunun gibi örneklere rastlamak mümkün. Çok çirkin bir görüntüö dedi.

'ÇİN İŞKENCESİ'

İnsanların üst geçitten geçmeye üşendiği için yoldan geçmeye çalıştıklarını ve bunun da kazalara sebebiyet verdiğini anlatan Sercan Guduban, "Burada çok tanıdığımıza araba çarptı. Hayatlarını kaybettiler. Biz de buraya üst geçit yapılsın diye çok uğraştık. Sonunda yaptılar yapmasına ama şimdi de vatandaş buradan geçmeye üşendiği için yine yoldan geçmeye çalışıyor, yine kazalar oluyor burada. Kimseye bir faydası yok buranın. Bildiğin Çin işkencesi. Engelliler için katlı yapılmış ama adam buradan geçmeye üşeniyor atlıyor yine yola. Bunun başka hiçbir yerde örneği yokö diye konuştu. Alperen Türkdönmez ise, "Bunlara üst geçit demeye bin şahit ister. Bildiğin zor geçit burası. Engelliler için güya böyle yapılmış ama ben buradan daha önce hiçbir engellinin çıkabildiğini görmedim. Labirent gibi yer. Buraya harcanan demir ile komple sahil yoluna üst geçit yapılırdı. Böyle zulüm mü olur" diye sordu.

5)ÇİTLE ÇEVRİLEN EVLERİNE MERDİVENLE İNİP ÇIKIYORLAR

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde ihale ile satın aldığı arsaya tek katlı ev inşa eden Ali Gülkafa (65), duvar ördüğü belediyeye ait arsayı izinsiz kullanmaya başladı. Belediye ekipleri de ambar inşaatı başlattıkları arsada Gülkafa'nın evine giden yolu beton direkler dikerek, çitle çevirmeye başladı. Gülkafa ailesi yolu kesilen evlerine ördükleri duvardan merdivenle inip çıkmaK zorunda kaldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Ali Gülkafa, 3 yıl önce belediyenin ihaleye çıkardığı arsayı alarak üzerine tek katlı ev inşa etti. Evde eşi Sündüz Gülkafa (63) ile birlikte oturan Ali Gülkafa, bir süre sonra arsanın bitişiğine duvar ördü. Ördüğü duvarla arsanın sınırlarını genişleten Gülkafa, belediyeye ait arsayı izinsiz kullanmaya başladı. Durumu öğrenen belediye görevlileri, aileyi duvarı yıkmaları yönünde uyardı, ancak duvar yıkılmadı. Belediye ekipleri de ambar inşaatı başlattıkları arsada Gülkafa'nın evine giden yolu beton direkler dikerek, çitle çevirmeye başladı. Gülkafa ailesi de yolu kesilen ve evlerine ördükleri duvardan merdivenle inip çıkmak zorunda kalıyor. Ailenin yola ulaşmak için en kısa güzergah olan merdiveni kullandığı belirtildi.

Ali Gülkafa, yolun geçtiği arsanın belediyeye ait olduğunu belirterek "Ben oraya bir duvar ördüm diye belediye yolu kapattı. 'Nasıl evime gidip geleceğim' diye sordum. Bana 'Sana yol yok, izinsiz ördüğün duvardan inip çıkarsın' dediler. Eve eşimle, merdivenle ne kadar inip çıkabilirim ki? Burada mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Arsanın belediyeye ait olduğunu belirten Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ise "Biz oraya ambar yapıyoruz. Çit çekilen yer bizim arazimiz. Bunu da yapmayalım mı? Bu kişi yıllardır belediyenin arazisini kullanmasına izin verdik, ancak şuan bize ihtiyaç olduğu içinde buraya inşaat çalışması başlattık, Bu kişinin de 'benim yolum' dediği bize ait olan alanı çitle çevirme çalışması başlattık. Bu kişi gitmiş su hattını üzerine duvar örmüş. Belediyenin fen memuru gitti, ölçümlerini yaptı. Bölge tel örgüye alınıyor. Orada belediyenin işçilerinin yanında bu kişi tel örgü çekerken bana saldırdı. Bu kişi belediyenin arsasını sahipleneyim diyor. Parsel sorgulamada zaten bakıldığında bizim alanımız çıkıyor. Devletin kadastro tapulu yolu var. Adam yolu kapattı. Kaçak yeni ev ve ahır yapmak istedi, izin vermedik" diye konuştu.

6)DATÇA'DA TİYATRO FESTİVALİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, 26-30 Haziran arası bu yıl 2'ncisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali'nde, ortaokul ve lise öğrencileri arasında tiyatro yarışması yapıldı. Hünerlerini sergileyen gençler, başta jüri üyeleri olmak üzere izleyenlerden tam not aldı.

Bir grup üniversiteli genç girişimci tarafından 'Deniz Seviyesinde Tiyatro' sloganıyla düzenlenen Datça 2'nci Tiyatro Festivali, dün akşam başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mini sahnede, okullar arası tiyatro yarışması gerçekleştirildi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi ve Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 5 ekip, festivalin ilk gününde 5 ayrı oyun sahneleyip yarıştı. Yarışmada ünlü oyuncular Ceyda Düvenci, Barış Gönenen, Salih Bademci ve Beyti Engin ise jüri üyesi olarak görev aldı. Jüri koltuğunda oyunları pür dikkat izleyen ünlüler, kahkahalara boğuldu. Hünerlerini sergileyen gençler, başta jüri heyeti olmak üzere izleyenlerden tam not aldı.

Yarışma sonunda Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Cimri Anne ve Hırsızlar' oyunu 1'inci, Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği 'Ah Şu Gençler' oyunu 2'nci, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencilerinin rol aldığı 'Telefon' adlı oyun 3'üncü seçildi. En iyi dekor ödülü 'Robot ve Ailenin Temizlik Sevdası' oyununa, en iyi kostüm ödülü ise 'Ah Şu Gençler' oyununa verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü, 'Ah Şu Gençler' oyunundaki rolüyle Enes Dalmış kazandı. En iyi kadın oyunca ödülü ise 'Cimri Anne ve Hırsızlar' oyunundaki rolüyle İpek Dila Gözüpek aldı.

Jüri Başkanı Ceyda Düvenci, tüm grupların oyunlarını başarıyla sergilediklerini belirtirken, "Oyunlar ve oyuncular harikaydı. Her biri birbirinden tatlılardı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kararımızı oy birliği ile verdik" diye konuştu.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, çocukların ve gençlerin madde ve özellikle teknoloji bağımlılığı ile mücadelesi kapsamında, 'Datça Maviye Yürüyor' konulu bir proje geliştirdikleri belirtti. Proje çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendiğini söyleyen Akbulut, "Projeyle çocuklarımızı bağımlılıklara karşı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle daha güzel ve olumlu işlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu akşam, bu etkinliklerden biri olan tiyatro yarışması düzenledik. Tiyatro yarışmasına 15 ekiple başladık. Finalde 5 ekip yarıştı" dedi.

Öte yandan yarışmada finale kalan iki okuldan 5 ekibin oyuncularının, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Çanakkale gezisine katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

