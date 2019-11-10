DHA YURT BÜLTENİ-3

10.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:53

1905 çivi, 1905 metre iple Ata'nın portresini yaptılar

Erzurum'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü ile 'UltrAslan Atauni' ölümünün 81'inci yıldönümünde çivilerle Atatürk portresi yaptı.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya bölümü ile ultrAslan Atauni, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü sebebiyle ortak bir çalışmaya imza attı. Mobilya bölümü şefi Selçuk Dağdelen öncülüğünde yapılan Atatürk portresinde 1905 adet çivi, 1905 metre ip kullanıldı. 2,5 metre yüksekliğinde 1 metre 40 santim genişliğindeki portrenin silüeti ozalit olarak çıkarıldı, platform üzerine yapıştırılarak çivi çakmaya hazır hale getirildi. 1905 adet çivi çakılarak silüet tamamlandı. Daha sonra 1905 metre ip ile çivilerin arası dolduruldu. 1905 kilogram kırmızı-beyaz boya ile silüet tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrenciler Atatürk portresine çivi çakmaları -Atatürk portresinin boyanması Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Kurak geçen sonbahar nedeniyle 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölünde 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 22'ye düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 11 milyon 410 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, sonbaharda baraj gölünde sene içerisindeki en düşük doluluk oranına ulaşıldığını, bunun beklenen bir durum olduğunu, yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını, gerek görüldüğünde Sapanca Gölü'nden takviye yapılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü-Yuvacık Barajı'nın drone görüntüsü-Yuvacık Barajı'ndan aktüel görüntüler-Muhabir anonsu-DetaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Bin 40 zeka küpüyle Atatürk'ün portresini ve imzasını tabloya işlediler

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, ölümünün 81'inci yıldönümünde Atatürk'ün portresini ve imzasını bin 40 zeka küpüyle yaptıkları 9 bin 360 piksellik tabloya işledi. Merkez Palandöken İlçesi'nde üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, özgüvenlerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi'nde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümünde anmak için matematik öğretmeni Mustafa Akay, öğrenciler İlayda Selin Akdağ, Ahmet Berke Karagöl, Ahmet Burak Boydaş ve Yusuf Nihat Çapadağ, zeka küpleriyle imzası ve portresini tabloya işledi. Önce Atatürk'ün portresini ve imzasını bilgisayar ortamında çizen Akay ve öğrencileri daha sonra koordinat sisteminde göre hazırladıkları tabloya kırmızı-beyaz renklerde hazırlanan zeka küplerini yerleştirdi. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen öğretmen Mustafa Akay, portrenin bin 40 zeka küpünden oluştuğunu söyledi. Çalışmanın 3 günde tamamlandığını belirten Akay, "Atamızın adını ölümünün 81'inci yıldönümünde mücevher taşlara işledik" dedi. Kırmızı-beyaz olarak ayarlanan zeka küplerini belirlenen koordinatlara göre tabloya işlediklerini belirtirken, İlayda Selin Akdağ, 10 Kasım'da Atatürk'ü bilinm ve sanatla anmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ahmet Burak Boydaş, Ata'yı bin 40 zeka küpü, 9 bin 360 piksellik tabloya yansıttık. Küplerle koordinat sistemini birleştirerek sanatsal bir çalışma yaptıklarını anlatan Yusuf Nihat Çapadağ ise "Atatürk'ümüzün portresini ve imzasını tabloya yansıtıyoruz. Zeka küpleriyle yaptığımız çalışma uzun ve sabır gerektiriyor. Bunu yaparken bilim ve sanatı birleştirdik. Koordinat sistemiyle bilimsel olarak hazırladığımız küpleri, tabloya sanatsal olarak işledik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Atatürk portresinin hızlandırılmış videosu-Öğrencilerin çalışmlarından detay -Legolardan detay -Öğrencilerin legoları dizmesinden detay -Matematik öğretmeni Mustafa Akay ile röp-Ahmet Berke Karagöl ile röp-İlayda Selin Akdağ ile röp-Ahmet Burak Boydaş ile röp-Yusuf Nihat Çapadağ ile röpHaber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,===========================

Öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

Antalya'nın Finike ilçesinde öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde bedenleriyle kalp ve sonsuzluk işareti yaparak andı.Finike Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk'ü hazırladıkları koreografi ile andı. Öğrenciler, okul bahçesinde bir koreografi oluşturdu. Bütün okul öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla oluşturulan koreografide, saat 09.05'te siren sesiyle birlikte öğrenciler bedenleriyle kalp, sonsuzluk işareti ve unutmadık yazısı oluşturdu. Okul müdürü İsmail Öner, koreografiyi hazırlayan 220 öğrenciye ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Mustafa Kemaller ölmez, geleceğe yön verecek olan sizlersiniz, sizinle gurur duyuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Öğrencilerin kalp oluşturması (droneUnutmadık ve sonsuzluk işareti (drone)Haber: Suat SÖĞÜT- Kamera: Antalya-DHA)===========================

Engelli babasına eşlik ederek başladığı halterde Avrupa şampiyonu oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan milli halterci Berfin Altun (20), halter sporuyla ilgilenen tekerlekli sandalyeye mahkum olan babası Selami Altun'u idmanlarına götürüp getirirken, hocasının ısrarı üzerine haltere başladı. Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Berfin Altun, hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

2004 yılında geçirdiği iş kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Selami Altun, doktorunun spor yapması yönündeki tavsiyesi üzerine paralimpik halter yapmaya başladı. Yürüme yetisini kaybeden babasının tekerlekli sandalyesini iterek girdiği salonda halter hocası Nurcihan Gönül'ün ısrarlarıyla haltere başlayan Berfin Altun, 3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçildi. Milli Takım kariyeri boyunca katıldığı 9 uluslararası turnuvada farklı kategorilerde 9 madalya kazanan, Avrupa şampiyonu olan Berfin Altun, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Kızının, kendisinin tekerlekli sandalyesini sürerek spor salonuna getirmesiyle halterle tanıştığını ifade eden Selamı Altun, "Ben 2004 yılında bir iş kazası geçirdikten sonra spora başladım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğüm dönemde orada spor branşları vardı, orada gazi olmuş askerlerin spor yaptıklarını gördüm. Onlar spor yapıyorlardı, onların hocaları da bana spor yapmayı teklif etti ve sonra tedavim bittikten sonra Kocaeli'ye geldim. Kocaeli'de Kağıtspor Kulübü'nde de paralimpik halter branşı olduğunu öğrendim ve spora başladım. Antrenmanlara gidip gelmek ilk dönemlerde çok zor oluyordu. Kızım Berfin beni götürüp getiriyordu. Bana hep o yardımcı oluyordu, sandalyemden indirip bindiriyordu. Berfin'in desteğiyle bu sporu yapıyordum." dedi.

"KIZIM BENİ İDMANA GETİRİRKEN HEP SPORCULARI İZLİYORDU"Kızı Berfin Altun'un, kendisini idmana getirdiği süre boyunca salonda halter ekipmanlarıyla oynadığını söyleyen Selami Altun, şöyle konuştu: "Berfin'in spora başlaması da biraz ilginç oldu. Beni idmanlar için salona götürüp getiriyordu ve mecburen idman bitene kadar yanımda bekliyordu. İdmanlarımız da en aşağı 2 saat sürüyordu Berfin o süre zarfında salonda hep halter yapanları izliyordu. Avrupa'da derece yapmış sporcular vardı Kağıtspor'da onları gördükçe heveslenip orada halter ekipmanlarıyla oynamaya başladı. Halter hocamız Nurcihan Gönül ve Şule Şahbaz hocamız onlar da bana 'Çocuğun da bu sporu yapabilir. Neden gelip giderken onlar da yapmıyorlar, neden izin vermiyorsun?' dedi. Bende yapabiliyorlarsa yapsınlar dedim. Berfin de o sayede boş barla oynarken spora başladı. Sonra çok ciddi anlamda Berfin'in haltere uyumlu olduğunu söyledi hocaları. Daha sık idman yapmaya başladı, daha çok çalıştı. Zor imkanlar yaşadığımız halde bile idmanlarımıza hep geldi. Berfin amatör olarak başladığı, benim sayemde gidip gelerek ilgi duyduğu bir spor dalında profesyonel oldu. Benim de, Berfin'in de istediği tek şey olimpiyatlarda derece yapmak. Çünkü olimpiyatta derece yapmak her sporcunun hayalidir. Berfin'in de olimpiyatlara gideceğine inanıyorum."

"KENARDA BABAMIN İDMANININ BİTMESİNİ BEKLERKEN HALTERE BAŞLADIM"Haltere, salonda babasının idmanının bitmesini beklerken halter hocasının spor yapması ısrarı üzerine başladığını ifade eden Berfin Altun, "Haltere babam sayesinde başladım. Babam bedensel engelliler kategorisinde halter branşıyla ilgileniyordu. Tekerlekli sandalyede olduğu için onu götürüp getiriyordum, ona salonda yardım ediyordum. Onun yardımı sayesinde başladım bu spora. Babamı izlerken kenarda oturuyordum o sırada antrenörlerim yanıma geldi ve 'Seni de halterci yapalım' dediler. O vesileyle başladım ve yoluma devam ettim." diye konuştu.

"HALTER ERKEK SPORU, SEN YAPAMAZSIN DEDİLER"Haltere başladığı dönemde arkadaş çevresi tarafından olumsuz yorumlar aldığını söyleyen Berfin Altun, "Haltere başlarken çok fazla güçlük çektim. Bana 'Halter erkek sporu dediler, yapamazsın dediler. Bir kadına yakışmaz' dediler. Bende inat ettim ve başarabileceğime inandım. Sonra çalışarak devam ettim ve Avrupa şampiyonu oldum. Çeşitli kategorilerde derecelerim var. Romanya'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldum, Fiji'de Dünya üçüncülüğüm var, Polonya'da yıldızlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldum inşallah daha büyük başarılar da kazanacağım." dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN MESAJINI ALDIĞIMDA ÇOK HEYECANLANDIM"Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine tabrik mesajı attığını söyleyen Berfin Altun, şöyle konuştu: "Avrupa şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana tebrik mesajı iletti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok gururlandım, Avrupa şampiyonluğundan daha da gurur verici bir şeydi bu benim için, çok heyecanlandım o mesajı alırken. Sıradaki hedefim her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda başarı sağlamak. Bunun için de kamp süreçlerimiz oluyor çok sıkı idmanlar yapıyoruz ve ben olimpiyatlarda derece yapabilmek için ekstra antrenmanlar yapıyorum. İnşallah madalya getireceğim."

Görüntü Dökümü-Berfin Altun'un babası Selami Altun'u tekerlekli sandalye ile salona getirmesi-Baba ve kızın beraber idman yapması-Muhabir anonsu-DetaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA