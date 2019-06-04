DHA YURT BÜLTENİ - 21

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü(2)

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BOLU

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MUĞLA Magazin gazetecileri ölümden döndü (RÖPORTAJLAR VE EK GÖRÜNTÜLERLE) - 3

GAZETECİLER YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin çarparak batırdığı balıkçı teknesinde bulunan 3 basın mensubu, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.

TEZEL: VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

Yalıkavak Polis Merkezi'ndeki ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Cenker Tezel, çok büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek, "Verilmiş bir sadakamız varmış. Tek üzüntümüz Osman kaptanının yaralanması. İyileşmesi bir zaman alacak. Denizle şaka olmaz. Yetkililer gerekli incemeleri yapacaktır. Hız konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

AYDIN'IN AYAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI

Habertürk Bloomberg TV Muhabiri Onur Aydın, teknenin hızını kesmeden üzerlerine geldiğini söyledi. Ayağına 5 dikiş atıldığını belirten Aydın, "Tekne ile haber takibine çıktık ve işimizi bitirdik. Açık denizde dönüş esnasında bir teknenin üzerimize doğru geldiğini gördük. Hızını kesmedi ve dümen kırmadı. Nereden vuracağını kestirdikten sonra teknenin sol kısmından denize atladık. Kaptanının bacağı çok kötü durumda. Benim ayağımda ise 5 dikiş var" dedi.

EKŞİ: KAPTANIN İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ

TV 100 Muhabiri Metehan Ekşi ise, üzerlerine gelen teknenin kaptanını işaretlerle uyarmaya çalıştıklarını ifade etti. Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Ekşi, "Üzerimize surat teknesinin geldiğini gördük. El hareketleriyle hızını kesmesi için işaret yaptık. Çarpmasına çok yakın bir şekilde denize atladık. Bende bir sıkıntı yok ama olayın hala şokundayım. Kaptanın ayağı teknenin pervanesine takıldığı için çok kötü. Onun iyileşmesi için dua ediyoruz. İnşallah herhangi bir şey olmaz ama ayağı çok kötüydü" diye konuştu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada olaydan sonra gazetecilerin şikayetçi olmasının ardından Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kaptan A.S., gözaltına alındı. A.S.'nin poliste ifade verdiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olaya müdahale eden sahil Güvenlik botu

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(sırasıyla)

- Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın röp.

- Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi röp.

- Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel röp.

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- Koydan detaylar

- Çarpan teknenin fotoğrafı

- Parçalanan balıkçı teknesinin fotoğrafı

- Ayağı zarar gören kaptanın fotoğrafı

- Genel ve detay

Haber Kamera: Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),

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Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi. Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklanan DEAŞ'lı teröristlerin adliyeden çıkartılması

- Teröristlerin jandarma nezaretinde araçlara bindirilmesi

Süre: 00'37" Boyut: 69,9 MB

Haber: Emek ÇAKILI - Kamera: YAYLADAĞI (Hatay),

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80 koli ayakkabıyı çalan hırsızlar yakalandı

BARTIN'da, bir depodan 800 çift işçi ayakkabısı çalan 2 kişi İstanbul'da yakalanırken, ayakkabılar sahibine teslim edildi.

Geçen günlerde Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde, M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar 75 bin TL değerindeki 80 koli içerisindeki 800 çift işçi ayakkabısını çaldı. Durumu fark eden M.K. polise haber verdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E.'nin kolilleri bir kamyonete yüklediklerini, ayakkabıları İstanbul Pendik'teki bir depoda sakladıklarını tespit etti. Polis, İstanbul Pendik'te bulunan depoya baskın düzenledi. Çalınan ayakkabılar ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, M.Ç. ve M.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin depoya baskın

-Ayakkabıların kolilerden çıkarılması

-Zanlıların Emniyetten ve adliyeye çıkışı

-İşadamı M.K ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Eşiyle boşanma aşamasında olan kaynak ustası falezlerden atladı

ANTALYA'da, eşiyle boşanma aşamasında olan Ahmet A., falezlerden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından kurtarılan Ahmet A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan kaynak ustası Ahmet A., akşam saatlerinde parka geldi. Burada alkol alan Ahmet A., ablası Dudu T.'ye cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajı alan abla Dudu T., kardeşini arayarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Ablasının çabalarına rağmen Ahmet A., yaklaşık 30 metrelik falezlerden atladı. Önce kayalıklara düşen Ahmet A., daha sonra denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'nda çıkış yapan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri,, denizde Ahmet A.'yı aramaya başladı. Polis ekipleri kısa süre sonra suda buldukları Ahmet A.'yı kurtarma botuna alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet A.'ya ilk müdahale burada sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerine gelen abla Dudu T., ambulansa bindirilen Ahmet A.'ya sarılarak gözyaşı döktü. Ahmet A.'nın bir süre sonra gelen diğer yakınları da gözyaşı döktü. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Ahmet A.'nin bottan çıkarılma anı

-Sedye ile ambulansa bindirilme anı

-Yakınlarının gelmesi ve ambulansa binmesi

-Sağlık görevlilerinin müdahale etme anı

-Yakınlarından gözyaşı dökme görüntüleri

-Ambulansın hastaneye hareketi

01.44"/ 195 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA